MAGA陣營內戰升級 馬斯克轟「卑鄙傻瓜」 極右派控X極權審查

極右派極端主義者蘿拉‧盧默(右)27日反擊馬斯克所說的「川普部分鐵粉是卑鄙傻瓜」的言論，批馬斯克「剛成為共和黨人五分鐘，現在他想決定誰能成為共和黨人」。(路透)

川普「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營圍繞高科技人才H1-B工作簽證的內部爭辯，在網路愈演愈烈；科技富豪馬斯克 (Elon Musk)27日在他的社群媒體X平台發文砲轟部分川普鐵粉是「卑鄙的傻瓜」，「必須從共和黨 中徹底清除」。與馬斯克摃上的極右派人士28日則指控馬斯克的X平台正進行「極權審查」，只因他們與馬斯克在移民 議題上意見相左。

正當川普世界這場「內戰」白熱化、用詞日益火爆之際，前任白宮資深顧問班農(Steve Bannon)也透過播客加入批判陣仗，指馬斯克等科技領袖無法接受批評，表現有如「幼兒」。

過去這幾天，馬斯克和他的「政府效率部」(DOGE)合作夥伴拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)發現，在合法移民議題上，他們與MAGA基本盤的反移民大軍，看法背道而馳。

27日，美國右傾漫畫家「呆伯特」(Dilbert)作者亞當斯(Scott Adams)加入論戰，在社群媒體X平台發文指「MAGA正向民主黨學習如何一邊自我感覺良好，一邊輸掉選舉」。持續為外國出生的科技人才辯護的馬斯克回應表示他同意亞當斯的觀點，並稱「那些卑鄙的傻瓜必須從共和黨中徹底清除」。

馬斯克稍後解釋道：「『卑鄙的傻瓜』(contemptible fools)是指共和黨內充滿仇恨、執迷不悟的種族主義者；不把他們除掉，他們一定會把共和黨搞跨。」

極右派極端主義者蘿拉‧盧默(Laura Loomer)23日最早在X平台發文，批評H-1B簽證，並點名批判印度裔克里希南(Sriram Krishnan)獲川普任命為白宮人工智慧(AI)資深政策顧問。盧默後來指責馬斯克因移民言論而審查她在X平台的發文。27日，她反擊馬斯克所說的「卑鄙傻瓜」言論表示，馬斯克「剛成為共和黨人五分鐘，現在他想決定誰能成為共和黨人」。

28日，盧默加大對馬斯克的攻擊火力，指控馬斯克正在X平台採取「極權主義審查制度」。

事實上，27日即傳出多位知名保守派人士在X平台批評馬斯克的移民觀點後，就無法使用該平台高級功能。至少14位保守派人士聲稱X平台已撤銷其帳戶的藍色驗證徽章，切斷了他們使用各種高級功能的機會。