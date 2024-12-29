H-1B簽證之爭 川普表態挺馬斯克：我的產業很多H-1B持有者

總統當選人川普(左)28日就外國高科技人才H-1B工作簽證問題的爭議表態，力挺億萬富豪馬斯克(右)說「我一直喜歡(H-1B)簽證，我一直支持(H-1B)簽證」。(美聯社)

在川普 團隊裡舉足輕重的億萬富豪馬斯克(Elon Musk)就外國高科技人才H-1B工作簽證 問題，與川普核心基本盤保守右翼爆發爭論數日，川普28日終於表態，而且明顯是站在馬斯克一邊。

川普不僅在爭議爆發後不久，在其「真實社群」(Truth Social)平台「不小心」貼出給馬斯克的私人信息，暗示給予支持，28日還在接受紐約郵報(New York Post)訪問時，更大力稱讚這個簽證計畫將技能熟練的外國工人帶到美國來。

他直截了當地說，「我一直喜歡(H-1B)簽證，我一直支持(H-1B)簽證，這就是我們為何會擁有它們的原因」。

川普說，「我的產業項目上有很多H-1B簽證(持有者)，我一直是H-1B的信徒，已經用過很多次了，這是一個很棒的計畫」。

不過在訪問中，他沒有回答他1月20日上任後，是否會改變H-1B簽證數量或用途的問題。

川普在第一個任期內對包括H-1B在內的簽證實施限制，也多次批評這項簽證計畫對美國工人「非常糟糕」且「不公平」。他在第一任期內推出「雇用美國人」政策，確保H-1B簽證發給收入最高或技能最高的申請人。

在今年總統大選期間，川普還提出改革H-1B簽證計畫的構想，主張優先雇用美國工人。

川普對非法移民持強硬政策，在於這是他競選總統的基石，MAGA(讓美國再偉大)強硬派自然希望川普兌現其提升美國工人地位，並對移民實施更嚴格限制的承諾。

這些保守的極右翼成員指責馬斯克及川普的科技界支持者，推行與川普「美國優先」願景相悖的政策。

然而在有關H-1B簽證的爭議上，川普明顯改變過去立場，更承認自己的生意業務也是使用這個引入外國工人的計畫，這是否會影響極右保守派的支持？仍有待觀察。