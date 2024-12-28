川普促最高法院暫緩「出售令」後 與TikTokCEO周受資通話

美國總統當選人川普27日晚間與TikTok首席執行官周受資通話。圖為今年2月周受資在參議院司法委員會被共和黨籍參議員柯頓拷問是否共產黨員等問題時場景。(美聯社)

TikTok 即將在美國面臨「不禁就賣」禁令之際，美國總統當選人川普 在敦促聯邦最高法院暫緩實施TikTok強迫出售令之後，在27日晚間與TikTok首席執行官周受資通話。

環球網引述CNN報導，兩名知情人士向CNN記者凱特 蘭‧柯林斯透露，川普在27日晚間跟周受資通了電話。而在這通電話之前，川普已敦促聯邦最高法院暫緩實施TikTok強迫出售令

綜合美聯社等媒體報導，由川普提名擔任副總檢察長索爾（D. John Sauer）27日向美國最高法院提交一份法律文件，顯示川普已敦促聯邦最高法院暫緩實施TikTok強迫出售令，以便他在就職後達成一項協商解決方案。文件稱，川普擅長交易談判，並擁有政治意願進行談判，能夠通過協商達成一個既能解決政府「國家安全」關切，又能保全該平台的方案。川普曾在22日一場保守派大會上表示，他傾向於允許TikTok在美國繼續運營一段時間。

路透指出，川普對TikTok的支持與2020年的立場相反，當時他試圖在美國封鎖該應用程序，並要求將其強制出售給美國公司，這也表明該公司在這次美國總統競選期間為川普及其團隊取得進展做出了重大努力。

索爾指出，川普對於TikTok的爭議並未採取任何立場，他請求法院考慮推遲該法案規定的撤資最後期限2025 年1月19日，同時考慮此案的是非曲直，從而使川普即將上任的政府有機會尋求政治解決所涉問題。

16日，TikTok要求美國聯邦最高法院臨時凍結美政府針對該平台的強迫出售令。其律師表示，這項法令不僅侵犯其憲法權利，也侵犯了其1.7億美國用戶的權利。TikTok敦促聯邦最高法院在決定是否受理上訴之前維持現狀。