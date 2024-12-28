我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

川普促最高法院暫緩「出售令」後 與TikTokCEO周受資通話

記者陳湘瑾／即時報導
美國總統當選人川普27日晚間與TikTok首席執行官周受資通話。圖為今年2月周受資在參議院司法委員會被共和黨籍參議員柯頓拷問是否共產黨員等問題時場景。(美聯社)
美國總統當選人川普27日晚間與TikTok首席執行官周受資通話。圖為今年2月周受資在參議院司法委員會被共和黨籍參議員柯頓拷問是否共產黨員等問題時場景。(美聯社)

TikTok即將在美國面臨「不禁就賣」禁令之際，美國總統當選人川普在敦促聯邦最高法院暫緩實施TikTok強迫出售令之後，在27日晚間與TikTok首席執行官周受資通話。

環球網引述CNN報導，兩名知情人士向CNN記者凱特蘭‧柯林斯透露，川普在27日晚間跟周受資通了電話。而在這通電話之前，川普已敦促聯邦最高法院暫緩實施TikTok強迫出售令

綜合美聯社等媒體報導，由川普提名擔任副總檢察長索爾（D. John Sauer）27日向美國最高法院提交一份法律文件，顯示川普已敦促聯邦最高法院暫緩實施TikTok強迫出售令，以便他在就職後達成一項協商解決方案。文件稱，川普擅長交易談判，並擁有政治意願進行談判，能夠通過協商達成一個既能解決政府「國家安全」關切，又能保全該平台的方案。川普曾在22日一場保守派大會上表示，他傾向於允許TikTok在美國繼續運營一段時間。

路透指出，川普對TikTok的支持與2020年的立場相反，當時他試圖在美國封鎖該應用程序，並要求將其強制出售給美國公司，這也表明該公司在這次美國總統競選期間為川普及其團隊取得進展做出了重大努力。

索爾指出，川普對於TikTok的爭議並未採取任何立場，他請求法院考慮推遲該法案規定的撤資最後期限2025 年1月19日，同時考慮此案的是非曲直，從而使川普即將上任的政府有機會尋求政治解決所涉問題。

16日，TikTok要求美國聯邦最高法院臨時凍結美政府針對該平台的強迫出售令。其律師表示，這項法令不僅侵犯其憲法權利，也侵犯了其1.7億美國用戶的權利。TikTok敦促聯邦最高法院在決定是否受理上訴之前維持現狀。

川普 TikTok 凱特

上一則

川普與馬斯克擬砍公媒資金 公共電視網命運難料

下一則

中國宣布制裁7家軍工美企 反制對台軍售…今年第9次了

延伸閱讀

川普向最高法院提請求：暫停執行TikTok強制出售令

川普向最高法院提請求：暫停執行TikTok強制出售令
紐時：鴻海投資全球減少依賴中國 為川普關稅做準備

紐時：鴻海投資全球減少依賴中國 為川普關稅做準備
親川普名人子女就讀 邁阿密大學宛如「保守派哈佛」

親川普名人子女就讀 邁阿密大學宛如「保守派哈佛」
川普按一下助理送一杯 健怡可樂按鈕比他更早重返白宮

川普按一下助理送一杯 健怡可樂按鈕比他更早重返白宮

熱門新聞

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

2024-12-22 23:20
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。(美聯社資料照)

美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

2024-12-24 08:22
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年