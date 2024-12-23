我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

南韓尚未受邀出席川普就職 韓外交官員認了：還在等通知

編譯盧思綸／即時報導
美國候任總統川普。( 路透)
美國候任總統川普。( 路透)

南韓NEWS1報導，距離美國候任總統川普1月20日宣誓就職不到1個月，南韓政府尚未收到川普就職典禮的邀請，外界提出南韓應盡快確定前往美國特使，以及加速與川普團隊的溝通。

川普已邀請中國國家主席習近平出席他的就職典禮，而義大利總理、薩爾瓦多與阿根廷總統皆已受邀，儘管外國領導人受邀出席美國總統就職極為罕見。

報導指出，通常美國總統的就職典禮會由美國國會的就職準備委員會與國務院，共同向各國政府詢問外交使節的參加意向，並以國務院名義發送邀請函。

不過，川普是透過親信以各種方式確認就職典禮的邀請與參加意向。至今，南韓尚未收到正式邀請，這表明與川普陣營的溝通並不順暢。

過去，南韓政府都會派遣大使出席美國總統就職，或另派特使出席。外交官認為，考慮到南韓當前複雜的政治形勢，為了防範 「川普風險」，派遣特使是必要的。

一位南韓外交部資深官員告訴News1，「邀請大使的過程是在川普交接委員會成立、就職委員會成立後才進行的，到目前為止，我們政府還沒有收到來自川普方的正式邀請，但預計邀請大使參加就職典禮的習慣至少還會繼續，但其他情況完全無法預測」。

南韓總統尹錫悅遭國會表決通過彈劾，目前停職中，由國務總理韓悳洙代理職務。

川普 南韓 國務院

上一則

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

下一則

雷蒙多：晶片禁令「做白工」關鍵在超越中國

延伸閱讀

馬斯克成「影子總統」？川普：他當不了 原因在此

馬斯克成「影子總統」？川普：他當不了 原因在此
清華學者：美中各有專注 不會為台開戰

清華學者：美中各有專注 不會為台開戰
川普提名米倫擔任經濟顧問委員會主席

川普提名米倫擔任經濟顧問委員會主席
川普暗示上任初期就與普亭會晤 不甩與馬斯克被挑撥：他當不了總統

川普暗示上任初期就與普亭會晤 不甩與馬斯克被挑撥：他當不了總統

熱門新聞

總統當選人川普16日在海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

川普首次記者會7大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

2024-12-16 19:54
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普(左)與眾院議長強生。(路透)

川普對強生放話：開支法案若不果決 議長寶座恐怕難保

2024-12-19 10:45
美國國務卿布林肯。（路透）

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

2024-12-18 23:20
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24
總統當選人川普(圖)以「十足毒害」羞辱已辭職的加拿大副總理兼財政部長方慧蘭，並續嘲笑加國總理杜魯多為「大加拿大州」州長。(路透)

川普再補2刀 罵方慧蘭「十足毒害」 嘲杜魯多「加拿大州長」

2024-12-18 13:02

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先