開支鬥爭暫落幕 分析：馬斯克成贏家 拜登、川普都是輸家

國會在限期前通過短期開支法案，專家分析馬斯克是贏家，拜登和川普都是輸家。圖為紙本聯邦預算書的資料照片。(路透)

國會兩院在聯邦政府面臨停擺前數小時先後通過臨時開支法案，拜登總統也簽署生效，聯邦政府終可繼續運作至明年3月14日。在對塵埃落定之後，不少評論都在分析贏家及輸家，也預示未來川普 新政府的政局走向。

首先是馬斯克這次大秀肌肉，證明他對眾院共和黨 議員具有重大影響力。他先是公開反對眾院議長強生最初的兩黨支出方案協議，結果大量共和黨人依隨，最終方案從未提交表決，馬斯克被稱為「影子議長」。

聯邦雇員也因為獲得緊急撥款，未來幾個月不再擔心政府缺錢而被迫休無薪假。

法案也對農民提供100億元經濟援助，另外2018年農業法案原定於2024年結束，現在也會延續一年，當中涉及農業補貼等，這些都讓農民受惠。

法案也包括1000億元救災援助，其中300億元將用於聯邦救災基金，此前白宮表示資金早已耗盡，現在可以繼續。

華盛頓特區政府也因為該法案讓RFK體育場得以改建，2019年由於維護成本因素決定將之拆除，現在資金有了著落，有機會避過拆除命運。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)與德州共和黨籍國會眾議員羅伊(Chip Roy)則屬於沒輸沒贏。

傑福瑞斯從一開始就表示，儘管川普有要求，但不希望將債務上限上調納入政府融資談判，最終實現了願望。不過他最初同意的一攬子計畫，包含與處方藥、兒童癌症研究資金等全部落空。

羅伊則成了共和黨自由派反對川普提高借貸限額的代言人，結果惹來川普攻擊。雖然他最終如願，但未來面對川普肯定日子難過。

由於法案未能通過關於藥品福利管理者(PBM)產業的改革，將鼓吹改革的兩黨議員大表失望。這個計畫是第三方管理者，涉及商業醫療保險 、雇主自辦保險等，也負責管理處方藥的保險計畫。

拜登期望在任期結束前避免聯邦再次停擺，儘管取得勝利，但他仍因在資金談判期間似是置身事外，面臨巨大批評。

川普最初要求將提高債務上限作為一攬子計畫的一部分時，不少共和黨人很快同意，但最終法案並非如此，說明了仍有一股反對他的勢力。