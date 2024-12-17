有望解禁？川普晤周受資：我內心是喜歡TikTok的
國會通過法律將在2025年1月19日生效查禁TikTok；TikTok不服，12月16日訴求聯邦最高法院阻擋。但總統當選人川普則被媒體曝光，在同一天佛羅里達州「海湖莊園」會見了TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)。川普更在同一天的佛州記者會上回答，他內心是喜歡TikTok的。
川普16日在海湖莊園首次於當選後接見記者，在被問到TikTok禁令時，表態有意介入禁令 ， 似想拯救這款當紅的社群媒體應用程式。
「我們會好好審視TikTok，」他說，「你知道的，我內心是喜歡TikTok的。」
川普聲稱他以34個百分點的優勢贏得了年輕人的選票，而部分因素可能就是因為TikTok的關係。
國家廣播公司新聞網(NBC News)證實，川普16日在海湖莊園會見TikTok執行長周受資。但報導沒有進一步說明會見的內情。
12月稍早，華盛頓特區聯邦上訴法院裁決，保留名為「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法案」(Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act)的法案效力；根據該法，TikTok母公司「字節跳動」(ByteDance)需出售TikTok或強迫谷歌和蘋果在其美國平台上支持TikTok，否則就將在美國面臨禁令。
裁決出爐三天後，TikTok隨即向最高法院請求考慮他們的上訴；TikTok 的律師在請求中寫到：「國會頒布了一項大規模且前所未見的言論限制。TikTok是個網路平台，且是美國最受歡迎和最重要的交流平台之一。」
TikTok更在X上貼文聲明表示：「最高法院在維護美國人的言論自由權方面，有著良好的記錄。」
如果字節跳動不依法律要求出售TikTok，那麼這個受歡迎的社群媒體平台，最快將在川普就職的前一天於美國被迫關閉。TikTok在美國市場面臨「出售或下架」的選擇。
川普之前承諾會「拯救TikTok」，但並未詳細說明要如何做到這承諾。川普在白宮的第一個任期內曾試圖禁止TikTok，但在這次的競選期間一改之前的態度，表示反對國會通過由拜登總統所簽署的法案。
這項禁令是拜登政府在2023年稍早，因擔心TikTok可能構成國家安全風險所簽署的法規；不過，TikTok否認會對美國國安造成風險。
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