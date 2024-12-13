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想逃川普關稅大棒？墨西哥突然大規模打擊毒品和偷渡

編譯廖振堯／綜合報導
進入美國的無證移民，絕大多數是由墨西哥入境。圖為墨西哥警察與國民兵在關口注視大量無證移民。(路透)
進入美國的無證移民，絕大多數是由墨西哥入境。圖為墨西哥警察與國民兵在關口注視大量無證移民。(路透)

美國可說是墨西哥的貿易命脈，占其80%出口，而川普威脅加徵25%關稅可能衝擊墨國本已低迷的經濟。墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)近期似乎開始著手解決川普最在意的事，包括邊境流入的毒品、移民，以及中國商品等等，但仍不知道難以捉摸的川普會否因此收手。

洛杉磯時報(LA Times)報導，兩位領導人之間的電話交談似乎沒有共識。川普興高采烈的發文表示薛恩鮑姆「同意停止移民從墨西哥過境」，並承諾「有效關閉我們的南部邊界」；而薛恩鮑姆反駁稱墨國的立場不是關閉邊界，而是「在政府和社區之間建立橋梁」。

川普將關稅視為迫使他國就範的手段，上個月他發文承諾「直到毒品、所有非法外國人停止入侵前，關稅將繼續有效」；沒多久後，薛恩鮑姆就開始展現這些議題的成就。

4日(即川普威脅關稅後九天)，薛恩鮑姆宣布在惡名昭彰的製毒大本營西納羅亞州(Sinaloa)兩次突襲搜查中，查獲共1噸多芬太尼。她說這批貨物可以製出2000萬劑芬太尼、帶來超過4億美元收益。

不過薛恩鮑姆否認她是想安撫川普，她向記者表示墨西哥人民可以相信不會低頭或受辱。她說這次突襲行動已經計畫了一段時間，反駁是為了討好川普才策畫的。

移民方面，墨西哥每天拘留超過5000名移民，今年報告超過120萬名移民被捕，這甚至超過同期間美國邊境巡邏隊的逮捕數。官員們還突襲了墨西哥城的一家購物中心，沒收數千件玩具和其他產品，外界也認為此舉是先發制人，不想讓川普認為墨西哥是中國商品運往美國的管道。

目前仍不清楚川普是否願意妥協。前墨國外長卡斯塔涅達(Jorge Castañeda)表示，除了這些「停止毒品」的籠統聲明之外，真的不知道川普想要什麼。「他想派更多緝毒局人員過來嗎？更多軍隊？追殺主腦？或追蹤從中國來的前驅體化學品？」

川普 墨西哥 移民

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