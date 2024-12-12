川普就職第1天計畫頒25行政令 聚焦邊境 全面重塑美國政策

總統當選人川普有意在上任第一天就改變長期政策，允許聯邦移民執法人員可進入教堂學校醫院等敏感地點，依法逮捕無證移民。圖為執行任務的聯邦ICE探員。(ICE/X平台)

候任總統川普 計畫在1月20日上任第一天即發布超過25項行政命令，全面重塑美國政府在移民 、能源等問題的政策；而更多的行政命令及指示會在之後數天及數周後發出。

兩名知情人士向路透表示，川普已告知其團隊，他務求透過在上任首天發出行政命令造成「轟動」，也希望比第一個任期更大規模及更快速來行使行政權力。

資料顯示，川普上個任期首天發出的行政命令不算多，反而是拜登上任首天即發布17個，目的是推翻川普的政策，現在川普打算超過。

內定白宮發言人的川普團隊發言人李維特(Karoline Leavitt)在回應川普的行政命令計畫時表示，美國人民可以期望川普總統在第一天，就利用他的行政權力來兌現競選承諾。

消息人士指出，川普團隊正根據美國第一政策研究所(America First Policy Institute，成立於2021 年，旨在推廣川普政策和想法的智庫)、保守派夥伴關係研究所(Conservative Partnership Institute)、傳統基金會(Heritage Foundation)等組織提供的建議整理出各個行政命令。工作由即將擔任白宮副幕僚長的米勒(Stephen Miller)負責協調。

他們指川普上任首天的行政命令，主要集中推翻拜登過於寬鬆的邊境 政策，防止南部邊境出現新的無證移民潮。會賦予移民官員更大權力逮捕無證移民，即使他們沒有犯罪紀錄，也會向美墨邊境派遣更多執法人員，重新啟動邊境牆的建設。

首天的行政命令還將包括推動增加能源產量，兌現川普開足馬力採油的競選誓言。

川普在8日播出的NBC專訪表示，計畫在上任首天採取行政行動終止「出生公民權」。這個權利受憲法第14修正案保護，川普的顧問表示已準備好應對此舉的法律挑戰。

川普承諾上任第一天就提出的其他措施還包括：教授批判種族理論的學校不能獲得聯邦資金、取消拜登政府向跨性別學生提供的保護措施、阻止聯邦承包商多元化的培訓計畫。