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大規模驅逐無證客 「邊境沙皇」霍曼：從芝加哥開始

特派員黃惠玲／芝加哥報導
川普任命管理無證移民事務的「邊境沙皇」霍曼表示，大規模的無證移民驅逐行動，第一個執行地點就是芝加哥。圖為他在德州視察。(美聯社 )
川普任命管理無證移民事務的「邊境沙皇」霍曼表示，大規模的無證移民驅逐行動，第一個執行地點就是芝加哥。圖為他在德州視察。(美聯社 )

川普政府指定管理無證移民事務的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)9日在芝加哥表示，大規模的無證移民驅逐行動，將在川普明年1月20日就職後立即展開，而第一個執行地點就是芝加哥。他還提到，他無意拆散家庭，但家庭因此拆散的情形「可能會出現」，他也說，「夢想生」(Dreamers)的父母將有兩個選擇，「把孩子帶回家鄉，或夢想生留在美國，但無證父母必須離境。」

霍曼受到「法律與秩序政治行動委員」(Law & Order PAC)、芝加哥西北區共和黨派支部(Northwest Side GOP)邀請，9日在Portage Park發表演說。

他在談話中表達對於芝加哥市長強森、伊利諾州州長普立茲克的不滿，他稱，「芝加哥有麻煩了，因為你們的市長很爛，州長也很爛」，他還說這兩人「可怕」，並警告他們不要阻擾遣返行動，應盡快坐來下跟他一起談判。

霍曼特別向強森喊話，如果你不想幫忙，就不要擋路。

霍曼在20分鐘的演講中，闡述了大規模驅逐行動的細節，包括：

• 大規模驅逐行動，川普就任後就會立即從芝加哥開始。

• 首波目標為犯罪的無證移民，而試圖窩藏這些罪犯者，也將遭到逮捕。

• 重申無意拆散家庭，包括新政府目前也沒有計畫拆散家庭，他表示完全不想分散家庭，因為那並非其目標，他的工作聚焦在執行法律，因此一旦違法那可能就會有家庭分散。

• 童年來美的「夢想生」，其父母有兩個選擇：把孩子一起帶回母國，或自己離境而孩子續留美。

• 指責尋求庇護者來美國「只是為了一份工作」，他還說「他們並不是因為逃避自己政府的恐懼和起訴才來美國。」霍曼表示，在邊境申請政治庇護的人中，90％的人從來都沒有得到移民法庭的寬免，因為他們根本就不符合庇護條件。霍曼表示，沒有通過法院獲得庇護資格者，將被發出驅逐令。

霍曼表示，「我們很清楚我們要逮捕誰，也大都知道在哪裡找到這些人。」

川普當選後，強森、普立茲克均先後表示不會配合移民局執法，會保護移民，對於霍曼的強硬說詞，普立茲克辦公室回應稱，早就知道未來四年伊州會面對無數毫無根據的攻擊，與其回應川普走狗的每個荒謬吹噓，州長將更專注執政，展現能力領導伊州。

據悉，與芝加哥同為庇護城市的紐約市，市長亞當斯(Eric Adams)已安排在12日(周四)跟霍曼會面。

芝加哥 移民 川普

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