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美國史上最大金主 馬斯克花了2.5億元為川普助選

編譯廖振堯／綜合報導
總統當選人川普(右)已挑選至少六名億萬富豪，以及另幾位身價千萬的超富企業領袖，出任政府要職，被稱為現代史上最富有的內閣。圖中左一為億萬富豪馬斯克。(路透)
總統當選人川普(右)已挑選至少六名億萬富豪，以及另幾位身價千萬的超富企業領袖，出任政府要職，被稱為現代史上最富有的內閣。圖中左一為億萬富豪馬斯克。(路透)

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)在今年的大選中向川普陣營大手筆捐款超過2億5000萬元，使他成為美國歷史上最大金主，選前他更集中捐助一個成立不到一個月的神祕政治行動委員會「RBG PAC」，宣傳川普在墮胎議題上的立場。

美聯社報導，根據本周提交的聯邦競選財務報告(範圍10月17日至11月25日)，「RBG PAC」於10月中旬成立，一周後就從馬斯克的可撤銷信託(Elon Musk Revocable Trust)收到了2050萬元的單筆捐款。

川普第一任期時支持聯邦禁止懷孕20周後墮胎，但2024大選他放棄此立場，轉而宣稱他支持各州自決。RBG指的便是2020年逝世的自由派大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)，該實體的目的便是讓選民相信川普的墮胎立場與金斯柏相似。RBG PAC網站聲稱川普和金斯柏的立場一致，其孫女斯帕拉(Clara Spara)稱此說法「令人震驚」。

在11月5日大選日前的最後幾周，RBG PAC開始放送一則電視廣告，提到川普聲明「他當上總統後不會簽署全國墮胎禁令」，旁白稱他「確實支持合理的例外情況，如強姦、亂倫、危及孕母生命」。

報告指出，RBG PAC幾乎將所有資金都花在了數位廣告、郵件和簡訊上。由於捐款與報告截止日期的時間間隔很短，馬斯克與RBG PAC的關係直到文件公開後才披露，他先前也未曾公開談論過此事。

這再次顯示馬斯克砸大錢取得政治影響力的意願。他的主力則是美國政治行動委員會(America PAC)，在整個選舉周期內向該PAC捐贈了2億3800萬元，包括實物捐款，大選最後幾周更注入1億2000萬元，同樣用於拉票、簡訊催票、印刷和投遞郵資以及數位廣告。

美國政治行動委員會便刊登過廣告警告「如果人們不投票，賀錦麗和瘋子將會獲勝」；該PAC還曾發起一項每天100萬元的選民抽獎活動，最終被告上法庭，隨後法官表示允許該抽獎活動繼續進行。

川普 馬斯克 墮胎

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