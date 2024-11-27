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火箭人與瘋老頭要破冰？路透：川普團隊正促成與金正恩通話

記者張文馨／華盛頓報導
川普(左)曾在2019年訪問北韓與金正恩(右)會面，但近年關係緊張，川普團隊可能安排兩人通話破冰。（美聯社）
川普(左)曾在2019年訪問北韓與金正恩(右)會面，但近年關係緊張，川普團隊可能安排兩人通話破冰。（美聯社）

路透26日獨家報導，美國總統當選人川普團隊正在討論，促成川普與北韓領導人金正恩通話，為兩人關係破冰，並透過外交努力來降低武裝衝突的風險。

在川普的第一任期，3度在新加坡、河內及北韓邊境，會晤金正恩，除了川金三會，川普多次告訴媒體說，兩人互通過「美好的書信」；實際上，川金關係一度緊張，兩人相互攻訐，川普以「火箭人」來形容金正恩，金正恩指川普是「瘋老頭」。

到了拜登政府期間，北韓並未回應華府的談判請求，而平壤近年來擴大飛彈試驗並深化朝俄關係，包含派遣北韓士兵投入俄烏戰爭，在在引發華府與全球高度關切。

無論是川普與金正恩的會談，或拜登政府對北韓的努力有限，都未能使北韓放緩發展飛彈與核武的步伐；面對華府要求北韓放棄發展核武，金正恩要美國全面解除對北韓的制裁。

路透報導提到川普剛剛任命的白宮首席副國家安全顧問黃之瀚（Alex Wong），川普說，黃之瀚在他的第一任期就作為北韓問題副特使，協調舉行川金會。

川普盟友、美國聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）日前接受路透專訪時說，他認為川普更願意直接溝通；若川金恢復對話，可望看到雙邊關係會有進展，金正恩或許會採取不同做法。

知情人士表示，不清楚最新的外交努力能帶來什麼結果，川普的初步目標是重建雙方的基本往來，還沒有設定進一步的政策目標及具體時間表；此外，川金對話的優先順序，可能排在更急迫的中東和烏克蘭議題之後。

川普交接團隊並未回應此事；路透指這項政策討論還在發展中，川普尚未拍板。

川普 北韓 金正恩

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