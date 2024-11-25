川普打破傳統 拒公布政權交接的金主及捐款金額

總統當選人川普(左)打破傳統，拒絕公布政權交接捐款的金主和金額。圖右為川普的大金主、億萬富豪馬斯克。(路透)

總統當選人川普 打破傳統，拒絕公布政權交接捐款的金主和金額。紐約時報報導，川普正用「秘密資金」經營他的過渡團隊，保密金主名單和捐款金額，讓外界無從得知哪些利益集團、企業或富豪協助川普啟動第二個總統任期。

川普至今拒絕與拜登 政府簽署「理解備忘錄」(Memorandum of Understanding，MOU)協議，MOU嚴格限制募款活動，交換720萬元的政府聯邦過渡專款。

川普團隊不簽MOU，遂可籌集無限資金，支應下屆政府的工作人員、旅行和辦公場地費用。

川普是首位規避相關限制的總統當選人，引發官箴專家注意；先前的過渡政府，包含川普的第一任期，都曾簽MOU。

希望討好新政府的人，現在有機會直接捐款給當選人，且不用公開姓名或潛在利益衝突；不同於競選期間的政治獻金，外國人也可在政府過渡時期捐款。

約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)公共政策教授布朗(Heath Brown)表示：「當捐款不公開，就不清楚誰捐、捐多少錢，以及捐款獲得哪些好處。」

布朗專精總統過渡研究，他說：「絕大多數美國人認同，需要知道誰有付錢。」

聯邦法律「總統過渡法」(Presidential Transition Act)明訂，白宮 有義務向當選的總統候選人提出MOU，而白宮已準備好協助川普團隊，確保政權順利交接。

民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)21日寫信給拜登政府，關切川普過渡團隊未簽MOU，憂慮「未知領域(uncharted territory)威脅美國公眾」，要求(拜登)政府說明如何參與此事。

川普團隊過渡時期發言人休斯(Brian Hughes)發出聲明回應攸關與現任政府磋商的狀況時表示，「川普-范斯過渡時期的律師持續與拜登-賀錦麗政府的律師，就總統過渡法所有協議進行建設性接觸」。

川普的過渡團隊正式名稱為「川普范斯2025過渡公司」(Trump Vance 2025 Transition Inc.)，該團隊未透露希望籌集多少資金、誰捐款，以及如何運用這些資金。

川普當前過渡團隊與歷任總統一樣，以「黑錢」(dark money，指來源不明的政治捐款)設立非營利組織；這些組織通常不必揭露捐款對象，甚至不用向國稅局提供資料。