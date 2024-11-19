將動用軍隊大規模遣返無證移民？川普證實：是真的

即將上任的候任總統川普，18日證實會動用軍隊大規模驅逐無證移民。圖為美國今年1月遣返瓜地馬拉的非法移民。（路透）

總統當選人川普 18日凌晨在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文指出，上台之後大規模遣返 無證移民 將動用軍隊，並且宣布全國緊急命令(national emergency declaration)。川普回覆保守派倡議人士發文時寫到的：「是真的。」

非營利保守派機構 「司法觀察」(Judicial Watch)會長、時事評論員費登(Tom Fitton)在「真實社群」發文表示，媒體報導川普上台後將頒布全國緊急命令，動用軍方資源遣返有犯罪前科的非法入境外籍人士，落實大規模遣返無證客的競選政見。

川普18日凌晨回應寫道：「是真的(TRUE)。」

川普選舉期間曾說，上台首日將協調多個聯邦政府機關、出動國民兵(National Guard)展開美國史上規模最大的無證移民遣返行動。

新聞周刊(Newsweek)18日報導，川普今年11月4日在造勢活動上說，遣返行動的法源根據來自1798年的「外敵法」(Alien Enemies Act)，法條授權總統驅逐對美國具有敵意的外籍人士，幫派分子、黑幫集團成員都將盡快驅逐出境。

川普落實大規模遣返無證移民政策之前必須克服的困難之一，就是移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)缺乏能夠安置大批無證客的地點。

已宣布將出任川普白宮副幕僚長、長期擔任川普首席移民顧問的米勒(Stephen Miller)去年11月接受紐約時報專訪說，軍方經費可以用來興建大型拘留設施，同時做為無證移民等候案件審理、等候遞解出境時的集結中心，拘留設施則由國土安全部管理。

紐約時報分析，川普團隊認為，大型拘留中心的成立將讓遣返行動迅速展開，更多無證客將自願接受遞解出境，而不是留在拘留中心長期等候機會渺茫的庇護結果。

專家指出，許多無證客在美國生活逾10年，大規模遣返勢必遭到法律與作業流程的挑戰，遣返數百萬人需要動用可觀經費，要有基礎建設的配套措施。

移民倡議組織「正義行動中心」(Justice Action Center)主任圖米林(Karen Tumlin)說：「川普反烏托邦的幻想讓所有人背脊發涼，不管移民或土生土長的人都一樣。」