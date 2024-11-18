防長人選赫塞斯涉性侵 認付封口費 川普仍支持

總統當選人川普提名福克斯新聞主播赫塞斯出任國防部長，但爭議此起彼落。 (美聯社)

川普 欽點提名的國防部 長人選赫塞斯(Pete Hegseth)性侵疑雲罩頂，儘管其律師辯稱赫塞斯是酒醉後被「對方主動」，並反控女方勒索金錢，被迫付錢封口，但此事已經讓川普團隊相當頭痛。

據華盛頓郵報(Washington Post)報導，一名自稱是被害人朋友的人士交給川普交接團隊一份備忘錄，詳述赫塞斯過去涉及性侵的整個經過。

華郵引述備忘錄內容指出，被害人年約30歲，是加州 共和黨婦女聯合會(California Federation of Republican Women)成員，2017年赫塞斯應邀在加州蒙特瑞(Monterey)大會致詞，活動結束後被害人接獲兩名女子簡訊，宣稱遭到赫塞斯騷擾，於是協助兩名女子離開。

不料隔天受害人發現自己在赫塞斯的客房內醒來，並「隱約記得遭到性侵」，隨即前往醫院採檢並報案，但檢方並未提起訴訟。

性侵疑雲曝光後，赫塞斯反控該女子當時並未喝醉，而是挽著赫塞斯一起進入客房留宿，是「主動挑起性行為的侵略者」並堅稱雙方你情我願。

赫塞斯辯護律師帕拉托(Timothy Parlatore)發表聲明，宣稱指控「經過全面調查，並非事實」，同時坦承女方在2020年威脅提告，赫塞斯擔心會被任職的福斯新聞(FOX News)解雇，同意支付金額不詳的封口費並要求對方簽署保密協議。

報導指出，川普交接團隊擔心未來出現更多負面消息，知情人士透露：「此事有許多令人沮喪的內情，尤其赫塞斯沒有經過背景審查。」

不過候任的白宮通訊主任史蒂芬·張(Steven Cheung)仍轉達川普的支持立場：「川普總統延攬高素質的合格候選人在新政府任職，赫塞斯強烈否認所有一切指控，而且並未遭到起訴。」

另外赫塞斯被提名為新國防部長後，主張反對女性從事戰鬥任務，引發軍中反彈，前國防部長潘尼達(Leon Panetta)出面嚴正駁斥。

赫塞斯手臂上的刺青遭到質疑。(取自赫塞斯IG平台)

同時哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導指出，赫塞斯服役於國民警衛隊期間，因身上二頭肌刺青「Deux Vult」明顯涉及白人至上主義而違反軍中規定，遭到同僚檢舉。

經過軍方與聯邦調查局(FBI)調查，國民警衛隊有12名成員遭列入「內部威脅」(insider threat)黑名單，而被排除於2021年拜登就職典禮的維安任務，其中一人就是赫塞斯。