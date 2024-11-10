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川普新閣點將 國務卿海格提呼聲高 龐培歐防長出局

編譯俞仲慈／綜合報導
曾在川普總統(左)第一任期內擔任資深顧問的「第一女婿」庫許納(右)儘管已排除在川普新政府中任職，但仍將在幕後扮演重要角色，尤其在中東政策上輔佐川普。(路透)
曾在川普總統(左)第一任期內擔任資深顧問的「第一女婿」庫許納(右)儘管已排除在川普新政府中任職，但仍將在幕後扮演重要角色，尤其在中東政策上輔佐川普。(路透)

前總統川普再度當選後，其核心13位成員包括川普長子、女婿可望在新內閣承擔重責，至於國務卿人選以聯邦參議員海格提(Bill Hagerty)呼聲最高，國防部長人選則爆出黑馬。

根據新聞網站Axio報導，川普記取首個任期內閣執政的缺失，此次成立新內閣，鎖定13位核心成員；其中競選操盤手蘇西‧威爾斯(Susie Wiles)協助川普重返白宮，功不可沒，成為史上第一位女性白宮幕僚長，其專業與忠誠正是川普新內閣成員必備條件。

川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)在競選期間捍衛父親，也是MAGA(讓美國再度偉大)運動堅定支持者，在川普二度入主白宮後，勢必成為全家族最具政治實力的成員，肯定會被重用。

曾在川普第一任期內擔任資深顧問的「第一女婿」庫許納(Jared Kushner)儘管已排除在川普新政府中任職的可能，但仍將在幕後扮演重要角色，尤其在中東政策上輔佐川普。

副總統當選人范斯(JD Vance)首次參加全國性大選，攻擊對手火力十足，深得川普賞識，將是川普任內得力助手。

另一位助選功臣、億萬富豪馬斯克(Elon Musk)居功甚偉，政治捐款逾1億1900萬元，川普在當選後，首次與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)通話時，允許馬斯克介入溝通，讓馬斯克成為美國有史以來最有權勢的平民，未來四年由小唐納-范斯-馬斯克建立的鐵三角權力架構，影響力不容小覷。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導指出，川普新國務卿人選，目前以共和黨籍的聯邦參議員海格提(田納西州)呼聲最高，在川普首任內擔任過兩年駐日大使。

至於前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)原被視為國防部長不二人選，不過9日傳出川普有意延攬聯邦眾院軍事委員會主席羅傑斯(Mike Rogers，阿拉巴馬州，共和黨)出任，並於9日在「真實社群」(Truth Social)發文：「我不會邀請前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)或前國務卿龐培歐加入正在籌組的新內閣。」

另外知情人士透露，倒戈支持川普的獨立參選人小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)可望被延攬入閣，擔任衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)部長；還有密蘇里州聯邦參議員施密特(Eric Schmitt)身為川普忠貞盟友，有望成為司法部長，負起為川普排除各種官司的重責大任。

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