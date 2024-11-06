FBI：3關鍵州連收假炸彈威脅 2投票所一度關閉30分鐘

喬州富頓郡兩處投票所，5日因收到炸彈威脅而短暫關閉了半小時。(富頓郡府臉書截圖)

聯邦調查局(FBI )5日表示，在美國總統大選選舉日投票 期間，喬治亞州、密西根州及威斯康辛州等三個搖擺州的投票站，紛紛收到假炸彈威脅，其中許多威脅似乎來自俄羅斯電子郵件網域。

路透5日報導，FBI在聲明中說，到目前為止，沒有一項被確認為可信威脅；聲明補充，選舉公正性是該局列為最優先處理的任務之一。

喬州 5日至少有兩個投票站後來受到被視為是惡作劇的炸彈威脅，這兩個投票所的人員曾短暫疏散。

但另一方面，媒體報導，有關投票舞弊、威脅、謠言等信息充斥著網路空間，直到選舉日5日這些信息仍然廣泛散播。

在5日，網上流傳多個虛假新聞視頻，其中一個聲稱是聯邦調查局(FBI) 發出警報說，由於投票站受到「高度恐怖攻擊威脅」，因此呼籲選民改為「遙距投票」；另一個則說FBI發出新聞稿，指賓州、喬州及亞利桑納共5座監獄的管理人員，與政黨勾結操控囚犯投票。

這些假新聞內容都有FBI的名稱及標誌，很容易令人受誤導。

FBI特別發聲明說，已經知悉有人利用它的名字及標誌，用來散佈選舉的虛假陳述。

所謂票站受恐怖分子威脅之說，FBI指根本不是投票站目前的安全真實情況；至於有政黨勾結操控囚犯投票，自然也是假的。

稍早喬州選務官員表示，這兩處投票所都位於富爾頓郡(Fulton County)，兩處在短暫關閉30分鐘後均已重新開放，該郡正在尋求法院命令，將這兩個投票所的投票時間延長到全州截止的今晚7時以後。

喬治亞州共和黨州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperper)將選舉日的炸彈騙局，歸咎於俄羅斯的干預。

拉芬斯佩格對記者說：「他們似乎在惡作劇。他們不希望我們進行順利、公平和準確的選舉，如果他們能讓我們自相殘殺，就會自認為是這一場勝利。」

俄羅斯駐華府大使館沒有立即回應路透的置評要求。路透並表示，無法立即確定密西根州和威斯康辛州收到了多少假炸彈威脅。

一名聯邦調查局官員表示，光是喬州就收到了超過24個假炸彈威脅，其中大部分發生在富爾頓郡。

拉芬斯佩格辦公室的一位不願透露姓名的高級官員表示，喬州的炸彈惡作劇是從俄羅斯試圖干涉過往美國選舉的電郵地址發出。這位官員表示，這些威脅是發給了美國媒體和兩個投票地點，官員說，「很可能是俄羅斯所為。」

美國國家情報總監辦公室(ODNI)、FBI、網路安全和基礎設施安全局(CISA)等，在投票前已經多次就透過虛假信息藉以影響選民發出警告，FBI這個聲明只是最新的一次。