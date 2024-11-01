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「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

6000萬提早投票者以婦女為主 川普盟友緊張

記者顏伶如／綜合報導
選舉委員會表示，目前已有超過6000萬選民完成投票，女性多於男性，令川普盟友相當緊張。（美聯社）
選舉委員會表示，目前已有超過6000萬選民完成投票，女性多於男性，令川普盟友相當緊張。（美聯社）

距離選舉日剩下最後五天，佛羅里達大學(University of Florida)選舉實驗室(Election Lab)31日公布統計，超過6000萬美國選民已經完成提早投票(early voting)，而且以婦女為主，幾個決戰州也都出現女性選民比較踴躍參與提早投票的現象，共和黨總統候選人川普的盟友對此頗為緊張。

根據佛羅里達大學選舉實驗室統計，已經提早投票的選民當中，女性占54%，男性為44%。包括賓州、密西根州、喬治亞州與北卡羅來納州等決戰州，已經提早投票的選民裡，女性比例也比男性多出10%。

這項統計數字只顯示多少婦女已經提早投票，但未說明投票給哪一位候選人。不過，先前多項民調顯示，川普在女性選民之間的支持度，與民主黨候選人賀錦麗相比，略遜一籌。

路透社與艾普索斯民調公司(Ipsos Public Affairs)10月份聯合民調顯示，婦女選民當中，賀錦麗支持度比川普領先12%。在白人婦女當中，賀錦麗支持度44%，與川普46%只差2%。相較之下，2020年選舉時，川普在白人女性之間的支持度，贏過拜登總統16%。

民主黨以捍衛墮胎權的政見做為鞏固婦女票的主要訴求，賀錦麗也以墮胎權爭取溫和派共和黨員及獨立女性選民支持，特別是郊區婦女。

共和黨總統初選期間，不少郊區婦女支持前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)。賀錦麗自認有辦法吸納原本支持海理的婦女票。

為了搶攻婦女票，賀錦麗請來助選的名人包括好萊塢女星茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)等。茱莉亞羅勃茲現身的一支競選廣告當中，有婦女現身說法聲稱雖然丈夫支持川普，但自己偷偷支持賀錦麗。

共和黨陣營對婦女似乎較青睞賀錦麗的趨勢感到憂心。右派組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)創辦人柯克(Charlie Kirk)在X平台發文說，如果男性不投票，賀錦麗就當選了。

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