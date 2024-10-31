川普幕僚擬限縮合法移民 將影響依親、外籍勞工簽證

川普核心幕僚及盟友目前都在幕後積極運作，草擬計畫將限縮所有類型的合法移民。圖為一名剛剛宣誓入籍的新公民手持美國國旗。(路透)

共和黨總統候選人川普 在競選場合多次強調要打擊非法移民 ，華爾街日報31日報導，川普核心幕僚及盟友目前都在幕後積極運作，草擬計畫將限縮所有類型的合法移民，從依親到企業聘雇外籍勞工 可能都將受到衝擊。

十多名前任川普政府官員與川普競選團隊外部顧問團體透露，「美國第一政策研究中心」(America First Policy Institute)以及曾於川普任內主導移民政策的前白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)都已開始擬訂行政命令、法規，並準備讓新政府國土安全部長簽署的備忘錄，內容旨在限縮合法移民。

報導分析，非法移民是受到高度矚目的熱門話題，但合法移民的政策改變影響層面其實更大。想把海外親屬接到美國的美國公民、透過工作簽證聘請外籍軟體工程師或遊樂園季節工人的雇主，都將受到衝擊。

川普任內曾經引發爭議的某些移民政策可望重出江湖，例如針對穆斯林國家發布旅遊禁令、停止海外地區的難民安置，並且針對日後可能使用社會福利的低收入、身心障礙或英語能力有限的移民申請人，設下「公共負擔」(public charge)排除規定等。

華爾街日報指出，由於執行層面障礙、政策推出後遭到民主黨執政州與移民權益倡議團體提告擋下，川普任內未能全面落實限縮合法移民的提案。

華府智庫「尼斯卡南研究中心」(Niskanen Center)政策部資深副總監克莉絲蒂‧狄皮納(Kristie De Peña)表示，川普團隊「顯然這回更有準備」。

報導指出，川普團隊對於限縮合法移民並沒有像打擊非法移民、推出大規模遣返一樣迫切，某些限縮合法移民政策可能面臨企業界、科技界川普盟友反對，包括科技富豪馬斯克(Elon Musk)在內。馬斯克多次主張贊成合法移民，但表示非法移民應該降低。

川普幕僚目前研擬中的提案包括了暫停受理積案數量龐大的簽證項目，從申請庇護到印度籍科技員工透過雇主申請綠卡都有。

川普顧問反對合法移民的主要理由是，移民通常較為願意接受低薪工作，這些工作如果待遇好一些，美國人就願意就業。競選期間，川普則主張不管用哪一種方式進入美國，移民都導致生活開銷上漲，例如房屋與汽車保險花費。

部分企業團體對可能限縮移民勞工感到憂慮，「全國零售聯盟」(National Retail Federation)法律總顧問史蒂芬妮‧馬爾茲(Stephanie Martz)說：「我們對於聲稱移民搶走美國勞工職缺的說詞感到憂心。」她表示：「現在我們的失業率非常低，工資則在上升。」