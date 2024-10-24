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華爾街大佬默默布局川普勝選 蓋茲、戴蒙挺賀錦麗

編譯簡國帆／綜合報導
微軟創辦人蓋茲捐款給民主黨總統候選人賀錦麗。(美聯社)
微軟創辦人蓋茲捐款給民主黨總統候選人賀錦麗。(美聯社)

總統大選選情依然糾結之際，華爾街與科技大佬已默默「鴨子划水」展開布局，避險基金和資產管理業者已在押注共和黨總統候選人川普可能勝選的交易，摩根大通(小摩)執行長戴蒙(Jamie Dimon)則私下支持民主黨候選人賀錦麗，甚至考慮進入賀錦麗政府，可能擔任財政部長，微軟共同創辦人蓋茲則以捐款5000萬元表達支持賀錦麗。

另外，司法部23日也對首富馬斯克提出警告，指他在搖擺州每日贈送100萬獎金的做法違反聯邦法律，籲他停止。

路透/益索普(Ipsos)的最新民調顯示，賀錦麗的支持率為46%，僅微幅領先川普的43%，幅度與一周前的45%對42%相同，強化了這回選情異常緊繃的各界看法。

華爾街一些大型避險基金和資本管理業者已開始布局在川普勝選時能獲利的交易。傳奇投資人瓊斯(Paul Tudor Jones)22日受訪被問到是否已在布局大選時表示，他正在調整投資組合，朝川普勝選的方向傾斜，也就是「通膨交易」，「我在做多黃金、做多比特幣…大宗商品獲投資程度荒謬地低迷」。

知名避險基金經理洛柏(Dan Loeb)日前也說，他認為川普勝選的機率提高，他管理的Third Point避險基金已透過買入股票和選擇權，提高可能受益的部位，並降低不會從中受益的企業曝險，「我們認為，(川普)擬議的『美國優先』政策中，關稅措施將提振美國製造業、基礎設施支出及特定原料和大宗商品的價格」，「普遍減少監管，特別是拜登－賀錦麗積極反托辣斯立場的鬆綁，將釋出生產力，引發一波企業活動」。

9月底以來，RBC BlueBay固定收益投資長陶丁(Mark Dowding)上周和一些政策制定者及遊說人士碰面後，對「共和黨人比我料想更有自信」印象深刻，因而加碼能從川普勝選情境獲利的交易，押注美元將走強、美國公債殖利率曲線將趨陡，認為川普的政策將刺激通膨。

另方面，紐約時報報導，小摩執行長戴蒙上周受訪時，雖保持川普的可能性，但他在私底下表明支持賀錦麗，並考慮進入賀錦麗政府任職，或許是財長，他還告知副手說，川普在2020年選後不認輸的行為，幾乎已構成他認為川普「不夠格」的因素之一。登記為民主黨員的戴蒙，一直都未公開表達立場，也都未曾舉行過的選舉中表達特定立場。

據紐約時報和華爾街日報報導，微軟的蓋茲私底下表示，他已捐款約5000萬元給一家支持賀錦麗的非營利組織Future Froward。他雖未公開支持賀錦麗，但已私下表達對川普二度入主白宮的憂慮。

蓋茲和賀錦麗之間沒有深厚情誼，不過，他已讚揚拜登－賀錦麗政府氣候變遷的努力。蓋茲在回應時，未明確回答這筆捐款的問題、也未明確支持賀錦麗，只強調他的跨黨派立場，並表示「這次選舉不同」。

在此同時，一些投資人也在評估可能的意外情況，包括選舉結果受到質疑獲計票延誤等。PivotalPath執行長卡普利斯(Jon Caplis)也說，許多避險基金可能不願意大舉押注，以免危及今年來的強勁報酬率。

金融界龍頭摩根執行長戴蒙私下表示挺賀錦麗。(路透)
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