我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

民主黨全代會場外恐騷亂 芝商家「釘木板」封店自保

特派員黃惠玲／芝加哥報導
為預防下周民主黨全代會抗議活動失控，芝加哥市環區商家將店面四周釘上木板自保。(特派員黃惠玲／攝影)
為預防下周民主黨全代會抗議活動失控，芝加哥市環區商家將店面四周釘上木板自保。(特派員黃惠玲／攝影)

由於擔心下周登場的民主黨全國代表大會期間可能出現騷亂，芝加哥市環區(Loop)地區的一些商家未雨綢繆，將玻璃櫥窗用木板封住。

此外，也有不少位於市區、西環區(West Loop)的企業、公司、診所決定在19日到22日的大會期間，改採「居家辦公」或暫停營運，以避免任何因為交通、騷亂造成的不便或不安全。

在環區開設Syd Jerome西服店的東主夏皮羅(Scott Shapiro)說，「眾所周知，這座城市在保護企業方面的紀錄欠佳，」，因此自己做好準備才能將可能損失減到最低。下周的全代會有各種未知因素，為了確保這家幾十年歷史的企業不受損，必須先採取預防措施。

夏皮羅也提到，「為了安全起見，我們的顧客及一些雇主，已經宣布讓員工、人員待在家中，所以我們還是將木板封住店面比較保險」。

2020年芝城暴亂發生時，夏皮羅的商店被洗劫一空，後來找人將店面用木板封住，一年多以後他才敢將這些木板拆除。夏皮羅說，「我們從不擔心和平抗議者及示威者，而最令人擔心的是那些為了己利而趁機作亂的有心人士」。

位於北瓦伯許街(N. Wabash St.)夾華盛頓大道的加蘭大廈(Garland Building)也釘上了木板。

提供釘板服務的Chicago Board-Up Services負責人費雪(VIcki Fichter)說，截至目前，該公司已替芝城10多家商家安裝了木板，另外還有40多個訂單仍在趕工中；她表示，這些商家集中在西環區、市中心以及戴利中心周遭。

對於抗議活動可能出現騷亂的問題，芝加哥警方一直保持高度警戒，全力防止示威出現意外。芝加哥警局局長史奈林重申，「憲法第一修正案的保護範圍，不包括騷亂，不包括犯罪行為，也不包括違法行為及破壞他人財產等，這些都是我們的城市所不能容忍的。」

提供芝市區多家診所電腦數位服務的一位華人公司業者表示，他已經接獲多家診所通知，考慮醫護人員、患者及員工的安全，加上可預期的交通壅堵，決定下周一到周四民主黨全代會期間，診所暫停營業，所有緊急服務也將轉至大醫院。

為預防下周民主黨全代會抗議活動失控，芝加哥市環區商家將店面四周釘上木板自保。(特...
為預防下周民主黨全代會抗議活動失控，芝加哥市環區商家將店面四周釘上木板自保。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 芝城 民主黨

上一則

全代會場外抗議若失控 民主黨憂川營逮攻擊把柄

下一則

主角變「暖場」…拜登仍出席民主黨全代會演講

延伸閱讀

防民主黨全代會抗議失控 芝商家釘木板封店自保

防民主黨全代會抗議失控 芝商家釘木板封店自保
歷史重演？民主黨全代會情節激似1968年 多處驚人巧合

歷史重演？民主黨全代會情節激似1968年 多處驚人巧合
賀錦麗崛起搶焦點 川普怨不公平：我戰勝拜登，如今還要打敗她

賀錦麗崛起搶焦點 川普怨不公平：我戰勝拜登，如今還要打敗她
川普焦慮喊不公平：我戰勝拜登，如今還要打敗賀錦麗

川普焦慮喊不公平：我戰勝拜登，如今還要打敗賀錦麗

熱門新聞

限制房地產經紀抽取佣金的新規17日正式實施，可能對現有的經紀形態造成影響，也會逼不少房地產經紀人退出市場。（美聯社）

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

2024-08-13 10:53
房價節節高升，使擁有房產的千禧世代也跟著獲利翻身。（美聯社）

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」比上一代更富有

2024-08-15 02:23
川普。(美聯社)

多數美國人不喜歡「2025計畫」 可能成為川普負擔

2024-08-09 22:35
共和黨總統候選人川普9日晚在蒙大拿州的造勢大會，雖因川普的直升機出現機械故障而嚴重推遲，但支持者仍堅持等到川普出現。(路透)

造勢人數輸對手 傳川普急了 罵賀錦麗「婊子」

2024-08-10 20:30
X平台執行長、富豪馬斯克12日在自己的平台上專訪前總統川普，馬斯克也一直被視為挺川的指標人物。（美聯社）

重回X平台接受馬斯克專訪 川普：槍擊案是非法移民救了我

2024-08-13 05:23
職場數據專業人才需求大增，只要具備技術專長，甚至連大學學歷也不需要。（美聯社）

數據技術人員需求旺 薪資上看10萬元 不需大學學位

2024-08-15 05:43

超人氣

更多 >
4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福

4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路