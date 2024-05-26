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川普稱當選將驅逐百萬無證客 專家警告：是場噩夢

編譯陳韻涵／綜合報導
川普稱若再當選，要驅逐數百萬無證客，引發爭議。圖為川普2月在德州伊戈帕斯市探視邊界。(美聯社)
川普稱若再當選，要驅逐數百萬無證客，引發爭議。圖為川普2月在德州伊戈帕斯市探視邊界。(美聯社)

前總統川普矢言重返白宮就職首日，遣返數以百萬計的無證移民；移民政策專家表示，「將會一團亂」。

美國廣播公司新聞網(ABC News)分析，質疑川普能否在無法律許可的情況下，動員地方執法部門和國民兵尋找窩藏各地的無證移民，圍捕並驅逐住在美國的數百萬無證移民。

川普日前在在新澤西州威爾伍德(Wildwood)的海邊造勢時說：「在我的新政府就任首日，我將封鎖邊境，阻止人們湧入，並將拜登的非法移民送回他們所屬的國家。」

川普強調，「必須把他們送回家」。

移民專家與社運人士表示，川普這番說法太過極端，若付諸實行將造成深遠影響。

美國移民律師協會(American Immigration Lawyers Association)前主席李奧波德(David Leopold)表示，「這將會一團亂，且會是場噩夢。除了可憎的意識形態之外，缺乏任何經濟或社會理由。」

國土安全部(DHS)統計，全美現有約1100萬無證移民滯留；該部指出，高達79%的無證移民自2010年前就已住在境內，但前述報告並未涵蓋2022年創紀錄湧入美國的無證移民。

移民倡導團體「FWD.us」統計數據顯示，美國逾2200萬人生活在混合身分家庭(mixed-status household)當中，這類家庭包含至少一名無證移民與美國公民、綠卡持有者或其他合法居民同住。

國家移民法律中心(National Immigration Law Center)主席基卡·馬托斯(Kica Matos)說：「這些政策將影響每位美國人。」

馬托斯表示，「我們談論的是破敗社區、離散家庭、種族定性、糟蹋憲法和經濟影響，遑論相關議程可能對美國造成的外交和後勤挑戰。」

國家移民法律中心曾質疑川普之前的政策，包括拆散家庭成員的政策，以及禁止特定穆斯林國家來美的規定。

馬托斯表示，團隊今年以來持續擬定策略，以應對並挑戰川普可能試圖實施的「川普2.0」任何大規模遣返計畫。

美國上一次大規模驅逐移民是在1950年代，當時的艾森豪總統(Dwight D. Eisenhower)趕走約100萬名墨西哥無證移民，其中包括許多鐵路、公車和貨船臨時工或季節移工。

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