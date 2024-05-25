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小羅伯甘迺迪捍衛自由 批拜登川普踐踏美國憲法

中央社華盛頓24日綜合外電報導
獨立參選人小羅伯甘迺迪。(美聯社)
獨立參選人小羅伯甘迺迪。(美聯社)

競逐白宮寶座的獨立參選人小羅伯甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）周五強而有力地捍衛美國公民的自由，指控現任總統拜登和前總統川普踐踏美國憲法。

法新社報導，反對疫苗的小羅伯甘迺迪在華府自由黨（Libertarian Party）全國大會上對著一小群群眾發表客座演說時，為了COVID-19疫情時期的防疫限制措施，以及言論自由受到的威脅抨擊拜登和川普。

小羅伯甘迺迪說：「如果你珍視自由，你最好選出受到自由激勵，會用自由來鼓舞他人的領袖，相信自由，且尊重『權利宣言』（Bill of Rights）的領袖。」他發表演說時，演講廳裡還有數十個空座位。

「我要很遺憾地說，川普總統和拜登總統都沒有通過這個關鍵考驗。他們在關鍵時刻都未能堅守憲法。」

小羅伯甘迺迪來自美國最知名政治家族的後裔，他在未能以民主黨人身分參加初選後，原本考慮加入自由黨，不過最終仍選擇以獨立參選人身分競選總統。

雖然環保律師出身的小羅伯甘迺迪在11月總統大選中勝出的機會微乎其微，但民主黨人和共和黨人擔心所謂的「外卡」參選人可能會影響關鍵搖擺州的激烈選戰。

小羅伯甘迺迪抨擊川普COVID-19防疫封鎖措施並實施保持社交距離，也怪罪拜登的強制接種疫苗措施，以及「與聯邦調查局（FBI）勾結」，迫使大型科技企業審查美國人的言論。

他在演說中提到美國的自由得來不易，指責川普「迫害」維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑吉（Julian Assange）。目前人在英國的阿桑吉為了涉嫌破壞國安的指控，正努力對抗遭美國引渡。

小羅伯甘迺迪表示，他上任首日就會撤銷亞桑傑的案件，並赦免美國吹哨人史諾登（Edward Snowden）。

小羅伯甘迺迪在與川普、拜登和另外兩名呼聲不高的參選人並列的民調中排名第3，支持率僅略多於10%。

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