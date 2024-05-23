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黨內初選撕破臉 海理鬆口：票投川普

編譯盧炯燊/綜合報導
曾在共和黨總統初選期間與前總統川普競爭激烈的前駐聯合國大使、南卡州前州長海理，在退選兩個多月後，22日表態支持川普，說會在大選投票給他。(美聯社)
曾在共和黨總統初選期間與前總統川普競爭激烈的前駐聯合國大使、南卡州前州長海理，在退選兩個多月後，22日表態支持川普，說會在大選投票給他。(美聯社)

共和黨總統提名初選期間與前總統川普競爭到最後一刻，不惜撕破臉的前駐聯合國大使、南卡州前州長海理(Nikki Haley)，在退選兩個多月後，終於表態支持川普，說會在大選投票給他。

海理22日在華府保守派智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)一項活動上表示，在11月大選中「我將投票給川普」；她同時鼓勵對方努力爭取，贏得她在初選中的支持者。

海理明確指出，川普還有很多工作要做﹕才能贏得在初選期間支持她的選民。

她表示，「正如我在退選時所說，川普應該明智地走進數以百萬計投票給我、並繼續支持我的人中間去，不要認為這些人會理所當然地支持他。我真誠地希望他能做到這一點」。

在共和黨內初選期間，海理與川普針鋒相對並互相攻擊，3月6日宣布退選時說，「我希望川普可以爭取到共和黨的支持，並且爭取尚未支持他的人的選票」。她引用前英國首相柴契爾夫人的話，指「川普仍需要努力贏取她的支持者」，可是她本人一直沒任何表態，即使川普曾發聲明爭取她的支持者。

「華爾街日報」在5月9日的一篇報導中指出，海理逐漸回歸到公眾視野，仍未有支持川普競選的計畫。而她現在的正式表態，相信經過一番衡量。

她退選後也未就她的未來動向作公開評論及說明，有分析說，若川普在11月大選落敗，反有利她在2028年下屆大選取得更佳位置。

喬治亞州長期擔任共和黨籌款人兼策士的塔南布拉特(Eric Tanenblatt)指出，川普現在需要向海理的支持者證明，他們可以在他的陣營裡占一席之地，這樣做才能夠團結整個共和黨贏得選舉」。

川普 共和黨 投票

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