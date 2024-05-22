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海理退選後首度表態投川普 批拜登施政是「一場災難」

海理退選後首度表態投川普 批拜登施政是「一場災難」

編譯徐榆涵／即時報導
已退出美國共和黨內總統初選的前駐聯合國大使海理（Nikki Haley），在退選後首度表態，說打算在11月大選投給川普。(歐新社)
已退出美國共和黨內總統初選的前駐聯合國大使海理（Nikki Haley），在退選後首度表態，說打算在11月大選投給川普。(歐新社)

已退出共和黨內總統初選的前駐聯合國大使海理（Nikki Haley），在退選後首度表態，說打算在11月大選投票給前總統川普

海理22日出席華府智庫哈德遜研究所活動時表示，在外交、移民、經濟等重要政策上，川普並非完美選擇，但考慮到總統拜登施政是「一場災難」，她將會投票給川普。這是海理3月宣布退選以來首次公開露面。

海理提到，在初選已盡全力，沒有遺憾，相信川普會明智地接觸她的支持者，爭取支持。

海理在3月初「超級星期二」初選失利後宣布退選，但未即時表態支持主要對手川普。川普早前否認考慮選擇海理作為競選副手。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

【中央社／報導】

曾角逐共和黨內提名的海理今天表示，會於11月美國總統大選投川普一票，但仍盼川普必須想辦法贏得溫和派選民的青睞。川普對手幾可篤定是尋求連任的民主黨籍總統拜登。

法新社報導，52歲的海理（Nikki Haley）曾任南卡羅來納州州長，在共和黨初選遭遇一連串失敗後於3月退出角逐。直到今天前她都未表態會否支持一再譏她有副「鳥腦袋」的川普。

即使先前曾重砲批評過醜聞纏身的川普，海理今天在華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的活動上，敦促川普向她的支持者示好。

她說：「對川普來說，聰明的作法是去爭取數百萬過去把票投給我且持續支持我的群眾，而非認定他們會自動追隨。我真的希望他能這麼做。」

路透社報導，11月5日大選日當天川普和拜登之間誰會贏得海理支持者的選票，一直外界好奇焦點。

儘管海理3月時已退出，但她的名字仍在黨內初選選票上，且在沒有競選活動情況下，持續在各州初選贏得超過10%的選票，在共和黨內頗具人氣。

票投海理者大多是共和黨內不滿川普的人和中間選民，一些民主黨人為此覺得可以見縫插針。

海理不僅曾任南卡州長，也曾於川普總統任期內當過兩年美國駐聯合國大使。她這次在共和黨總統提名之爭裡始終未能拉近，退選前僅在哥倫比亞特區贏過。然而她不留情地攻擊川普人格，和選戰最後幾個月展現的能耐，都讓海理成為共和黨內反川勢力的代表性人物。

今天在華府保守派智庫哈德遜研究所的活動中，海理問答期間告訴台下觀眾：「川普在政策上並不完美，這我已經說過很多、很多次了。但拜登是個災難。所以我將投川普一票。」

川普 投票 拜登

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