傳記片「誰是接班人」坎城首映 川營喊告：純屬虛構

一名男子裝扮成前總統川普模樣，出現在法國坎城影展20日開幕時。描述川普1980年代崛起的傳記片「誰是接班人」當天首映。(美聯社)

描述前總統川普 1980年代年輕時期經歷的傳記片「誰是接班人」(The Apprentice)20日在法國坎城影展(Cannes Film Festival)首映，但川普競選團隊21日批評這部新片「純屬虛構」，揚言將採法律行動。伊朗-丹麥裔導演阿里‧阿巴西 (Ali Abbasi)則說，願意私下播放影片供川普觀賞。

川普競選團隊發言人史帝芬．張(Steven Cheung)在「誰是接班人」首映會後發表聲明表示，面對冒牌電影人公然造假影射，川普團隊將提告以正視聽。聲明中說：「這種垃圾根本純屬虛構，其中的誇大謊言早就已經遭到破解。」

男星塞巴斯汀‧史坦(Sebastian Stan)在片中飾演川普，劇情主軸為川普早年剛出道時，與當時知名辯護律師柯恩(Roy Cohn)之間的關係。1950年代，聯邦參議員麥卡錫 (Joseph McCarthy) 對共產黨員滲透聯邦政府展開調查時，柯恩擔任麥卡錫的首席法律顧問。

阿巴西21日在坎城被媒體問到對於川普競選團隊的聲明有何看法時說：「大家都在討論他告過很多人，可是卻沒討論勝訴率有多少。」

在影展記者會上，阿巴西則說，願意提供「誰是接班人」讓川普觀賞並且交換意見。阿巴西說：「我不覺得這是一部他會討厭的電影，我也不覺得他會喜歡，我覺得他會感到意外。」

阿巴西說：「我之前說過，願意在他方便的任何時間碰面，討論這部影片所描述的時空環境，讓他觀賞影片並且在播放結束之後好好聊一聊，如果川普競選團隊有興趣的話。」

柯恩在片中被描繪成川普長年導師的角色，在競爭激烈的紐約政治圈與商業圈為川普提供意見。川普集團(Trump Organization)成立初期曾因租賃契約涉嫌種族歧視而被聯邦政府提告，柯恩曾經協助處理。

川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)1990年代訴請離婚時曾指控川普性侵，電影當中也描述這段情節。