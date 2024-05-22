封口費案 川普最終未作證 28日終結辯論

原本聲稱要親自作證的前總統川普（左），在辯方陣營研究後，決定不讓他坐上證人席，以免橫生意外。封口費案可望提早裁定。（美聯社）

前總統川普 「封口費」案辯護律師團21日停止舉證，並未傳喚川普作證。紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)允許陪審團休息，直到28日再回到法庭進入終結辯論(closing arguments)，陪審團審議可望隔日展開。

川普辯護律師團僅傳喚兩名證人作證，華爾街 日報報導，川普是否在「封口費」案作證一直受到注意，川普先前曾說確實有作證的打算，但後來在其他場合的發言則閃爍其詞。

國家廣播公司(NBC)報導，川普4月12日曾說「絕對」(absolutely)會作證，「我只能說實話，真相就是案件根本不成立」，不過後來說詞便變得不一樣。在另一件民事案件中擔任川普辯護律師的哈巴(Alina Habba)20日則對福斯新聞網(Fox News)說，川普確實想要作證，「他對於說出真相絕對已經做好準備」。

辯方律師決定不讓川普上證人席，圖為川普（左）與律師白朗奇（右）。（美聯社）

出庭旁廳的川普長子小唐納 ‧川普(Donald Trump Jr.)21日接受媒體訪問時說，川普不作證是正確選擇，「沒必要捲入那些無稽之談」。

刑事辯護律師通常建議客戶不要作證，因為交叉盤問(cross-examination)狀況如何無法預測。如果川普作證，檢方將有機會追問與成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)一夜情細節以及川普與其他女性的關係。

過去4周多以來，陪審團聆聽20多名證人證詞，其中包括丹尼爾斯、前川普私人律師柯恩(Michael Cohen)。

21日稍早，川普辯護律師的主要證人、律師卡斯特洛(Robert Costello)接受檢方最後一輪交叉盤問。卡斯特洛20日作證時，說法與柯恩先前作證所言完全相反。卡斯特洛說，2018年4月柯恩下榻飯店與辦公室遭到聯邦調查人員搜索時，曾經緊張地說：「我對天發誓，我根本沒有川普的資料。」

卡斯特洛作證時說，柯恩坦承自行作主給丹尼爾斯「封口費」，與川普毫無關係。

檢方21日則質疑卡斯特洛證詞，直指卡斯特洛是川普忠實盟友，逼迫柯恩也要效忠川普。檢察官霍芬格爾(Susan Hoffinger)向陪審團出示2018年電郵紀錄顯示，卡斯特洛對於願意幫忙擔任辯護律師卻遭柯恩摒棄而感到沮喪。

霍芬格爾詢問卡斯特洛：「你對柯恩懷有許多仇恨，對吧？」卡斯特洛回答：「我沒有任何仇恨。我只是覺得柯恩並沒說實話。」