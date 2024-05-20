我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

拜登、川普太老？專家：媒體報導「妖魔化」老化過程

編譯廖振堯／綜合報導
今年11月選民要在拜登(右)與川普，兩位年邁總統候選人中，選出一位適任者擔任總統。(美聯社)
今年11月選民要在拜登(右)與川普，兩位年邁總統候選人中，選出一位適任者擔任總統。(美聯社)

11月大選投票時，川普將已是78歲，而拜登則差幾周就滿82歲，兩位高齡候選人在歷屆總統大選中前所未見，以致於各界質疑雙方的認知能力是否能擔當如此重任。不過老年學家、神經學家、腦學家、心理學家們更擔心的是，有關老化、認知和失智症的研究變得更加有力，但媒體報導卻妖魔化了老化過程，最終蒙受懷疑的不僅是兩位候選人，還有上千萬名老年民眾。

華盛頓郵報採訪數名專家，他們更希望科學化地談論老化過程，以及如何看待大腦老化、哪些現象是正常的、哪些則是病徵。他們指出老化不是認知能力徹底下降和惡化的過程，因為判斷力和情緒穩定性通常會隨著年齡增長而提高，而就領導人來說，這可能比記住名字或順利演講的能力更重要。麻省理工學院(MIT)神經科學教授米勒(Earl Miller)表示年齡愈大的大腦就愈聰明，知識和經驗非常重要，足以彌補因衰老而導致的輕微記憶喪失。

本屆大選中兩位候選人皆常常搞混姓名、地點、日期和歷史事件，或講出一團混亂、難以解讀的單字沙拉(word salad)。拜登一生都有口吃問題，有時表達困難被川普嘲笑；也有專家說川普無序、漫天大扯的演講是認知警訊。

戴維斯加大心理學和神經科學教授蘭加納特(Charan Ranganath)說這些主要是咬字吐音的問題，只要變老就會發生，「找不到單字」不代表就有記憶問題，很多老人只是說話和動作慢，但其實記憶力很好，有能力獨立生活和工作。

平均而言人腦重量和體積大約每十年減少2%，灰質及白質衰退削弱記憶、注意力和思維靈活度，導致單字檢索等問題。但這都是漸進過程，多倫多大學心理學教授塞庫勒(Allison Sekuler)表示沒有受傷或疾病的話認知能力不會急劇下降，重要的是觀察患者隨時間的變化；而像現在這樣只憑在新聞媒體的內容就診斷一個人，是非常危險的。

川普 拜登 投票

上一則

遲到62年 非裔90歲前空軍德懷特隨藍源登太空

下一則

哥大校長莎菲克不信任案 教職員投票通過

延伸閱讀

川普封口費案紐約開審 吃瓜民眾卡位進法院「花錢找代排」

川普封口費案紐約開審 吃瓜民眾卡位進法院「花錢找代排」
忠誠、有錢又長得帥…川普副手挑上北達科他州長？

忠誠、有錢又長得帥…川普副手挑上北達科他州長？
拜登出席莫豪斯學院畢典 學生背對他沉默抗議

拜登出席莫豪斯學院畢典 學生背對他沉默抗議
拜登畢業演說籲加薩立即停火：停止戰鬥並帶回人質

拜登畢業演說籲加薩立即停火：停止戰鬥並帶回人質

熱門新聞

美中間諜戰打到了瑞士。一間位於阿爾卑斯山的旅館，因為距離先進戰機F-35的基地太近，其中國老闆在美方施壓下離開。(取自Google Maps)

美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

2024-05-17 13:09
根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如果國稅局追究，川普恐怕要補繳1億元以上的欠稅。（美聯社）

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

2024-05-12 19:56
愈來愈多的大學生畢業後直接工作，擔心再讀兩年碩士反而失去工作機會。（歐新社）

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

2024-05-14 05:05
司法部證實已逮捕兩名涉及7300萬元洗錢和殺豬盤詐騙的中國人，估計類似手法詐騙金額還會再繼續攀升。（路透）

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

2024-05-18 02:30
物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

2024-05-18 21:07

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲