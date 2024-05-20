拜登、川普太老？專家：媒體報導「妖魔化」老化過程

今年11月選民要在拜登(右)與川普，兩位年邁總統候選人中，選出一位適任者擔任總統。(美聯社)

11月大選投票 時，川普 將已是78歲，而拜登 則差幾周就滿82歲，兩位高齡候選人在歷屆總統大選中前所未見，以致於各界質疑雙方的認知能力是否能擔當如此重任。不過老年學家、神經學家、腦學家、心理學家們更擔心的是，有關老化、認知和失智症的研究變得更加有力，但媒體報導卻妖魔化了老化過程，最終蒙受懷疑的不僅是兩位候選人，還有上千萬名老年民眾。

華盛頓郵報採訪數名專家，他們更希望科學化地談論老化過程，以及如何看待大腦老化、哪些現象是正常的、哪些則是病徵。他們指出老化不是認知能力徹底下降和惡化的過程，因為判斷力和情緒穩定性通常會隨著年齡增長而提高，而就領導人來說，這可能比記住名字或順利演講的能力更重要。麻省理工學院(MIT)神經科學教授米勒(Earl Miller)表示年齡愈大的大腦就愈聰明，知識和經驗非常重要，足以彌補因衰老而導致的輕微記憶喪失。

本屆大選中兩位候選人皆常常搞混姓名、地點、日期和歷史事件，或講出一團混亂、難以解讀的單字沙拉(word salad)。拜登一生都有口吃問題，有時表達困難被川普嘲笑；也有專家說川普無序、漫天大扯的演講是認知警訊。

戴維斯加大心理學和神經科學教授蘭加納特(Charan Ranganath)說這些主要是咬字吐音的問題，只要變老就會發生，「找不到單字」不代表就有記憶問題，很多老人只是說話和動作慢，但其實記憶力很好，有能力獨立生活和工作。

平均而言人腦重量和體積大約每十年減少2%，灰質及白質衰退削弱記憶、注意力和思維靈活度，導致單字檢索等問題。但這都是漸進過程，多倫多大學心理學教授塞庫勒(Allison Sekuler)表示沒有受傷或疾病的話認知能力不會急劇下降，重要的是觀察患者隨時間的變化；而像現在這樣只憑在新聞媒體的內容就診斷一個人，是非常危險的。