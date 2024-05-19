民調：名人政治背書 歐巴馬夫婦仍有號召力

民調顯示，今年總統大選，選民大多不看重名人的建議，但前總統歐巴馬夫婦仍有很大的號召力。(路透)

今日美國(USA Today)和蘇福克大學(Suffolk University)本月合作的一份全國性民調 顯示，今年的總統選舉，選民大多不看重名人的建議，但前總統歐巴馬 夫婦卻仍有很大的號召力。

在5月3日至5日接受調查的潛在選民中，18%的受訪者認為前總統歐巴馬的意見對他們而言「相當重要」，14%對於前第一夫人米雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)持相同看法；歐巴馬夫婦均支持拜登連任。

調查中提到的保守派名人似乎沒有太大影響力，除歐巴馬夫婦外，其他人對於自認為獨立選民的人群也沒有太大的影響；儘管如此，61%的受訪者表示即使是歐巴馬夫婦的意見，對他們而言也沒有任何影響。

負責監督這份民調的蘇福克大學政治研究中心負責人帕萊奧洛戈斯(David Paleologos)指出：「所有的這些結果表明，在兩位知名總統之間的競選中，由於選民都經歷過拜登和川普的執政，他們不想被告知該投票 給誰。我們發現，今年迄今沒有名人或網紅有如此大的影響力。」

未參與民調的全球政治戰略學者派榮(Louis Perron)指出，與十年前相比，美國如今的黨派色彩如此濃厚，僅約6%的選民可能會受到名人背書的影響，這些選民可能包括首投族，或是有投票意識但不確定該投給誰的選民。

派榮說，儘管名人對選民個人缺乏影響力，但他們仍然可以透過募款帶來影響。

去年年底，流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)在激勵年輕人登記投票方面相當成功，一些共和黨人甚至擔心她可能是自由派的「秘密武器」。

儘管泰勒絲今年尚未表態支持誰，但派榮表示，這樣的支持可以為候選人提供「一座與年輕人連結的橋梁，向那些可能不覺得你酷的年輕人敞開門。」

民調表明，拜登比川普更需要年輕選民，因為很大一部分的Z世代選民表示，他們還未決定今年選舉要投給誰，或者對選舉沒興趣；根據哈佛大學最近的青年民調，18歲至29歲的年輕人中，表示今年「一定會投票」的人不到一半，少於2020年的57%。

派榮稱：「年輕人、女性和郊區選民將決定這次選舉。」