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拜登叫戰 川普奉陪 6/27首場電視辯論敲定

記者顏伶如／綜合報導
拜登(右)與川普(左)決定6月與9月各進行一場電視辯論，兩人重演2020年的對決。（美聯社）
拜登(右)與川普(左)決定6月與9月各進行一場電視辯論，兩人重演2020年的對決。（美聯社）

拜登總統與前總統川普15日同意將在辯論會上面對面交鋒，首場辯論敲定6月27日登場，第二場辯論則於9月10日舉行，活動將分別由有線電視新聞網(CNN)與美國廣播公司新聞部(ABC News)主辦。

兩人決定辯論15日上午很快便拍板定案，拜登透過社群網站發表影片談話，隔空對川普下戰帖要求參加6月27日由CNN舉辦的辯論，CNN稍後則宣布，美東時間6月27日晚間9時將在亞特蘭大攝影棚舉行拜登與川普之間的辯論。

CNN指出，攝影棚內將不會有現場觀眾，以確保兩位候選人可以獲得最多發言時間，辯論會將由資深主播塔柏(Jake Tapper)、巴許(Dana Bash)共同主持。CNN辯論會將在共和黨與民主黨全國代表大會完成候選人提名之前。

拜登15日稍晚宣布，收到美國廣播公司新聞部的9月10日辯論邀請，川普旋即表示願意奉陪。川普競選團隊希望7月、8月還能加辦兩場，但遭拜登團隊拒絕。

對於沒能參加辯論，獨立候選人小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)指控拜登與川普「串通鎖住美國」，企圖讓2024年選舉變成2020年大選的二度交手。

小羅伯‧甘迺迪同時批評拜登與川普都不受民眾歡迎。他在社群網站發文表示：「他們設法把我排除在辯論會之外，因為他們怕我可能勝出。把有勝選機會的候選人排除在辯論講台之外，導致民主受到傷害。」

拜登競選主席歐麥利．迪隆(Jen O'Malley Dillon)在15日稍早的信中寫道，希望能在6月底舉行辯論會，也就是川普紐約「封口費」刑事起訴案開庭結束之後，同時也是拜登赴義大利參加七大工業國(G7)高峰會議之後。拜登競選團隊提議的第二場辯論會則在9月初。

川普很快就接受拜登競選團隊提議的兩場辯論日期，在社群網站發文寫道已經做好準備，也願意辯論。不過，川普表示，強烈建議要在「非常大的場地」(very large venue)再辦兩場以上的辯論。他寫道：「只要告訴我時間，我都會到。」

歐麥利．迪隆指出，拜登將不參加非黨派機構「總統辯論委員會」(Commission on Presidential Debates)舉辦的辯論會。1988年以來，大選辯論會一直由委員會主辦。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 川普 社群網站

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