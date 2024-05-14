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封口費案／前私人律師柯恩：怕影響選情 川普付錢給丹尼爾斯

記者顏伶如／綜合報導
曾任前總統川普(左)私人律師的柯恩(右)13日作為「封口費案」的關鍵證人前往法庭作證，指付封口費全是為了大選。圖為法庭畫家所畫的柯恩接受檢察官質詢圖。(路透)
曾任前總統川普(左)私人律師的柯恩(右)13日作為「封口費案」的關鍵證人前往法庭作證，指付封口費全是為了大選。圖為法庭畫家所畫的柯恩接受檢察官質詢圖。(路透)

前總統川普的前任私人律師柯恩(Michael Cohen)13日以檢方「明星證人」姿態在「封口費」案作證。曾是川普心腹但後來反目成仇的柯恩對陪審團說，2016年時身為總統候選人的川普指示他拿13萬元付給成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)，以免他們之間的緋聞曝光影響選情。

柯恩作證時說，2016年大選之前，丹尼爾斯揚言要爆料2006年在一場高爾夫巡迴賽認識川普並有一夜情的內幕，川普得知後非常惱怒，川普以為柯恩早在五年前就把事情擺平。柯恩說，川普對他說道：「我以為你已經搞定了。去處理好就對了」。

川普指示採取拖延戰術

柯恩對陪審團說，川普指示在與丹尼爾斯交涉過程中，有關給錢的談判要盡可能拖延，「要撐到選舉過後」。柯恩表示，川普當時曾說：「一旦我勝選，一切都變得不再重要，因為我是總統，如果我輸了，我才不在乎這個」。

華爾街日報報導，柯恩在曼哈頓法庭作證時，坐在被告席的川普目光轉向別處，有時候閉起眼睛。川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)、共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)等13日都在法院旁廳。

報導分析，柯恩是有瑕疵卻關鍵的證人，是提供直接證據證明川普下令付「封口費」給丹尼爾斯的唯一證人。柯恩2018年對於9項聯邦起訴罪名認罪，後來坐牢一年多，但柯恩說有兩項罪名是聽從川普命令行事。律師資格遭撤銷之後，柯恩經常公開批判川普。

不怕梅蘭妮亞發現婚外情

柯恩作證時說，根據川普指示採取拖延戰術，但聽說每日郵報(Daily Mail)可能在大選之前刊登丹尼爾斯的爆料報導，事情突然變得有急迫性。他說，川普同意付「封口費」給丹尼爾斯，告知「去做吧」，但同意給錢並不是怕妻子梅蘭妮亞(Melania)發現婚外情，而是擔心報導內容恐怕對選民造成衝擊。

檢察官向陪審團出示2016年10月27日柯恩匯款13萬元給丹尼爾斯律師的轉帳紀錄。柯恩說，匯款紀錄註記款項用途「律師聘用定金」(retainer)與事實不符，真正用途是與丹尼爾斯訂定保密協議(nondisclosure agreement)。

前總統川普(左)13日在封口費案庭審結束後對記者簡短發言，隨後離去。(美聯社)
前總統川普(左)13日在封口費案庭審結束後對記者簡短發言，隨後離去。(美聯社)

川普 梅蘭妮亞 俄亥俄州

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