佛州聯邦法官裁定密件案無限期延期 對川普有利

佛州聯邦法官宣布，川普涉及的機密文件案將無限期延後，對川普的選情是一大好消息。（美聯社）

法官7日裁定，前總統川普 「密件門」案在佛羅里達州的審判無限期延期，大大降低他在11月5日總統大選前面臨兩起聯邦刑事案陪審團審判的機率。

川普先前計畫於5月20日接受密件門案審判，但檢方和辯方皆承認需要推遲審判日期。

佛州 南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)7日表示，審判不會於5月20日開始，但沒有定下新的日期；甘農將預審定在7月22日。

川普對40項聯邦指控表示不認罪，指控稱他在2021年卸任後將敏感的國家安全文件留在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)，並阻礙聯邦政府取回。

甘農尚未對密件門案的幾個重要法律問題做出裁決，並表示支持川普在一些問題上的辯護。

密件門案由特別檢察官史密斯(Jack Smith)提出，由他針對川普提出的另一起密謀推翻2020年選舉訴訟案中，美國最高法院似乎準備承認，川普至少有一定的豁免權，這一結果很可能進一步推遲川普的選舉相關案件。

川普的律師曾表示，密件門案的審判不應該在大選後才開始，但也建議將日期定在8月12日，以回應甘農的提出時程命令。史密斯提議於7月開始。

川普的律師一直致力拖延全部四起刑事案件的時程。

喬治華盛頓大學(George Washington University)法律教授伊利亞森(Randall Eliason)說：「我們正處於一種絕對是前所未有的情況，被告可能有權停止自己的訴訟。」

川普試圖將所有針對他的法律訴訟描繪為出於政治動機而提出的指控。

路透和易普索(Ipsos)4月的一項民調顯示，近四分之一的共和黨受訪者和超過半數的獨立選民表示，如果陪審團判定川普犯重罪，則不會投給川普。

如果任何一個聯邦案件在大選前提交陪審團，可能會定在11月5日大選的幾周前，這一結果肯定會引來川普法律團隊對選舉干預的指控。

專攻國家安全議題的律師麥克拉納漢(Kel McClanahan)說：「任何一個法官都會對在總統大選前一個月審判總統候選人的想法有所顧慮。」