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誰能改善經濟？ABC民調：川普贏拜登14%

編譯潘勛／即時報導
前總統川普（左圖）、拜登總統（右圖）。（美聯社）
前總統川普（左圖）、拜登總統（右圖）。（美聯社）

儘管前總統川普被困在法庭受審，美國廣播公司新聞網(ABC News)及易普索(Ipsos)最新民調指出，選民認為經濟、通膨及治安犯罪是影響他們11月總統投票的最重要因素；民調總體來看，川普46%支持度持續領先拜登的44%，而且選民看好川普處理經濟命題，要超過拜登達14%。

每日郵報(Daily Mail)5日報導，在這項受訪者2260成年人的民調裡，88%受訪選民認為，今年11月選舉時，經濟是影響投票的最大因素。

85%受訪者另表示，通膨也很重要；犯罪及安全關注度為第三，77%受訪者認為也是首要之務。

受訪者表示，前十大影響投票要務裡，他們信任川普能力的程度，幾乎每一項都勝過拜登。

儘管前總統川普在紐約受審，但最新民調顯示選民信任川普處理經濟挑戰，擔任總統。(路...
儘管前總統川普在紐約受審，但最新民調顯示選民信任川普處理經濟挑戰，擔任總統。(路透)

此外八成川普支持者表示，即便川普在選前被定罪，他們依然會投票給他。2016年競選期間，川普競選陣營支付封口費給色情片艷星「風暴女丹尼爾斯」(Stormy Daniels)，要她不透露2006年與川普有婚外情，但偽造文件檔案，把這項支出含糊帶過。三周前，川普在曼哈頓法院出庭，但最新民調指出，他的支持者仍然力挺他；只有4%支持者表示，若是他被控的四項聯邦罪名有一項被判有罪，就不投給他。另16%表示，至少還會考慮支持川普。

這項民調在4月25到30日舉行，44%受訪者表示會投給拜登，46%投給川普。這一點意味，假如川普被判有罪，4%不再投給他，對11月投票結果就有統計學上顯著的影響。

4月進行的每項民調幾乎都指出，拜登與川普打成平手，領先幅度都在假設的誤差範圍內。

但是美國廣播公司新聞網5日公布的新民調顯示，受訪者愈來愈信任，川普能處理好他們關心的事項。

只是在登記選民方面，拜登支持度為46%，川普45%；在可能投票選民裡，拜登為49%，川普45%，再度顯示差異不大。就算有五組候選人，也不會改變大局，川普會得到42%，拜登40%，小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)得12%，另兩人各得2%及1%。

若出現五組候選人，在登記選民中，拜登及川普各得42%打成平手，而在可能投票選民的模式當中，拜登有3到4個百分點的優勢，但統計學上不顯著。

川普 拜登 投票

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