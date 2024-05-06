中國廉價車？堅持美國貨？拜登「電動車革命」兩難

面對來勢洶洶的平價中國電動車的市場挑戰，主打電動綠能政策的拜登總統面臨進退兩難之局。圖為拜登總統2022年在底特律車展，大力推廣電動車。(美聯社)

人們長期以來一直認為富裕國家將引領電動車 革命，但在許多所謂「南方世界」(Global South)新興及發展中國家，電動車占比急劇升高，甚至與美國並駕齊驅，然而他們駕駛的不是昂貴高的特斯拉或寶馬電動車，而是廉價、性價比高的中國品牌。而拜登 總統也發現自己的道路減排目標陷入困境：是用中國電動車加快達成目標，或是堅持用本土貨、保護美國汽車工業。

華盛頓郵報報導，中國的比亞迪、蔚來、小米等廠商在本周的北京車展上展出多款新型電動車，它們的產品在巴西、哥倫比亞和越南路上隨處可見。國際能源總署(IEA)上個月報告顯示，去年泰國 領牌的新車中有10%為電動車，已與美國市場的比率相當，其中中國品牌又占泰國電動車銷量一半以上；比亞迪今年將在泰國投產，未來占比可能還會升高。

彭博社分析，中國電動車的平均價格約為3萬美元，只有美製車均價的一半，且有很多是不到1萬元的車款。麻省理工學院(MIT)經濟學家奧托(David Autor)便說，沒有什麼比2萬塊的電動車更能讓美國快速脫碳(decarbonize)了，但這也是通往扼殺美國汽車工業的最快道路。

主打電動綠能政策的拜登總統大力推廣電動車，專款在全美建立充電站， 供電動車使用。(美聯社)

即使中國電動車未大舉入侵美國市場，發展前景已經有些黯淡。福特、通用汽車等都在縮減純電車的研發生產規模，轉向折衷的油電混合車，這種方案比較符合美國民眾的期許，彌合汽油和純電車之間的巨大鴻溝。只生產電動車的特斯拉因銷量下降而減價促銷，新創製造商Rivian也表示去年交付的每輛電動車都虧本4萬3千元。

目前拜登總統選擇保護美國汽車工業，維持川普時代針對中國車課徵的25%關稅，並在二月指稱中國的巨額補貼和挹注政策，可能會讓該國產品充斥市場、「構成我們的國家安全風險」，並指出這些不僅止於產業及經濟影響，因為連網功能恐讓中國有機會蒐集美國公民和基礎設施的敏感數據。

但即使成功將中國電動車拒於門外，美國車商也可能疏於競爭而不夠創新，最終損害的也會是消費者利益。