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學運遍地起 但恐難影響總統選情 民調顯示青年更重視其他議題

編譯潘勛／綜合報導

儘管全美校園裡反以色列、挺巴勒斯坦的抗議示威不斷，警方進入校園抓人的畫面怵目驚心，但民調指出，拜登總統及民主黨在年輕人中的支持率下滑，以哈戰爭並非首要因素，事實上與民眾對拜登總統任期表現，還有處理其他議題的手法不滿，有更大關係。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，固然丕優(Pew)研究中心2月下旬民調顯示，18至29歲的年輕一代比起較年長者，更容易認為以色列反擊哈瑪斯(Hamas)組織恐攻的做法難以接受，故反對美國軍援以色列、認為拜登政策太偏以國等，但這一點並不代表大多數年輕人流露激烈的反以觀感，也未支持哈瑪斯。

雖說校園抗議事件甚受矚目，但大多數年輕人並未把以哈戰爭看得太重。「哈佛青年民調」(Harvard Youth Poll)調查受測者時，隨機提供命題組，詢問哪一方面議題對他們更重要，結果發現大多數年輕受訪者與整體國民一樣，更擔憂經濟及經濟相關命題。53%或更多人認為通膨、就業、居住及健保比其他命題都更重要。只有34%把以巴問題排在前列。

其他民調也指出，年輕人並不認為自己2024年投票時，以巴問題特別重要。彭博新聞社(Bloomberg)與晨間諮詢(Morning Consult)本選舉周期聯合在搖擺州詢問受訪者，是否有單一命題對他們11月投票特別重要，4月的民調指出，搖擺州18到34歲受訪者表示，以哈戰爭很重要或有些重要。乍看似乎排得很高，但事實上與俄烏戰爭的58%一樣排名墊底；相形之下，多達95%的受訪者把經濟排在最重要位置，而犯罪、教育、健保及住房，都有約90%的民眾認為很重要。

年紀18到27歲的Z世代中，有63%說以哈戰爭對他們的投票很重要，但重要性在俄烏戰爭之下。18到34歲人中3%、Z世代中4%指出，以哈戰爭最重要，會決定他們的投票。

至於拜登、川普再對決，目前誰領先，各家民調結果不一，主因在樣本數太少；而在哈佛青年民調及丕優樣本數較大的民調裡，拜登領先；但光憑在年輕人裡領先，無法確保拜登免於敗選。

民調 拜登 投票

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