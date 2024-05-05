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為投拜登湧入美國？大選惡意假消息對準移民

編譯中心／綜合4日電
社媒充斥虛假消息，指外國人非法入境美國，是為了讓選情有利於現任總統拜登。圖為加州華裔選民查詢投票信息。(本報檔案照)
社媒充斥虛假消息，指外國人非法入境美國，是為了讓選情有利於現任總統拜登。圖為加州華裔選民查詢投票信息。(本報檔案照)

共和黨政治人物熱議南方邊界非法移民湧入問題，然而有些人採取進一步行動，宣傳關於總統大選非公民投票的惡意假消息。

由於美國搖擺州的幾千票就可能決定總統大選結果，社群媒體現在充斥著各種似是而非的各種指控，有的稱外國人非法入境美國，是為了讓選情有利現任總統拜登(Joe Biden)。

儘管在美國，非公民「不能在聯邦選舉投票」，且雙重驗證等安全措施能防止他們登記投票，然而有望獲得共和黨提名的前總統川普(Donald Trump)近日在其社群媒體「真實社群」(Truth Social)平台分享影片，稱民主黨人鼓勵移民赴美，就是為了讓選戰傾向拜登。

擁有社群媒體X平台的億萬富豪馬斯克(Elon Musk)也在其社媒X平台上轉發這支短片，觀看次數高達9000多萬。

美國的聯邦選舉約有1億6100萬公民登記投票，儘管非公民人士參與聯邦選舉已屬違法，川普及聯邦眾院議長強生(Mike Johnson)近日仍提議再立法防止非公民投票。

專家指出，關於移民投票的假消息盛行，部分原因在於近年非法越過美墨邊界的無證客人數激增。

喬治華盛頓大學媒體及公共事務副教授波特(Ethan Porter)指出，一些政治人物或許認為，自己能利用民眾對非法移民的「焦慮與恐懼」來動員支持者。

分析家也指出，關於非公民投票的論述也能為未來提出「選舉舞弊」的指控鋪路。波特說：「若非己方在非法投票影響下依然勝選，就是己方因非法投票而敗選。」

然而，這也可能為共和黨人帶來意料之外的後果。華盛頓大學知情公眾中心(Center for an Informed Public)博士後學者巴雅爾(Mert Bayar)指出：「選舉舞弊謠言及陰謀論，實際上恐對相信的人造成反動員效應，因為他們不信任這個體制，因此也不願參與。」

專家指出，選民詐欺這類惡意假消息帶來的真正威脅，在於導致民眾對美國選舉制度的信心崩跌。

投票 非法移民 社群媒體

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