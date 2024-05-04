股市現端倪？史坦普500預示拜登可望贏得大選

今年史坦普500指數截至目前的表現預示拜登會獲勝，該指數在四個月內便上漲了5%以上。圖為拜登3月8日在賓州舉行的造勢活動上演講。(歐新社)

距離總統大選還有六個月時間，到底誰勝誰敗或許可以從股市中找到端倪，而今年史坦普500 指數的走勢預示拜登 贏得大選的機會較高。

每日郵報(Dailymail)報導，投資 人經常尋找股市表現的模式來預測未來可能發生的情況，而美國大選前的經濟狀況與投票傾向密切相關。

若分析過去90年史坦普500指數，會發現只要選舉年經濟成長強勁，現任總統通常就能連任；反之若經濟表現差勁，就會連任失敗，因為這代表就連美國最大的企業都失去動力，選民一定對現任總統缺乏信心，會質疑國家經濟和領導的能力。

今年史坦普500指數截至目前的表現預示拜登會獲勝，該指數在四個月內便上漲了5%以上。投顧機構Strategas總經理吉爾曼(Courtney Gelman)表示，這項指標與現任總統成功連任的平均路徑一致，但他們也會考量一些市場、經濟和其他選舉因素，如「美國迄今為止避開經濟衰退」的圖表看起來有利於拜登，但可支配收入成長率、拜登支持率，看起來則不利於他。

吉爾曼也表示會追蹤川普概念股或拜登概念股。如拜登支持電動車，使相關廠商可能會受益於拜登優勢；川普2016年承諾將擴大監獄規模，私人監獄公司CoreCivic的股價因而大漲。

eToro投資分析師肯威爾(Bret Kenwell)也認為史坦普500指數今年走勢預示拜登會連任，但指出11月前仍有不少變數。

聯合退休計畫集團(Unified Retirement Planning Group)總經理蓋拉格(Peter Gallagher)說，2024年與之前的許多大選年有些不同，像是國內通膨還沒有完全消失、削弱民眾的購買力，因此整體消費者信心較低，即使他的高資產客戶也更關心生活成本，史坦普500指數的表現未必能反映民眾想法，「因為他們不一定會關注這個，他們更在意生活成本」。