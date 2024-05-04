封口費案／川普最信任前助理希克斯作證：他要我否認緋聞

希克斯（右）出庭作證，面對前老闆川普（中），川普表情始終嚴肅。（路透）

前總統川普 遭控2016年大選之前付「封口費」給緋聞 對象丹尼爾斯(Stormy Daniels)時偽造商業紀錄，檢方3日傳喚川普任內白宮新聞聯絡室主任希克斯 (Hope Hicks)出庭作證。曾是川普最重要助理的希克斯作證時說，川普曾在2016年選前最後幾天對她說，有關他與成人電影女星丹尼爾斯之間的關係必須對外否認到底。希克斯接受交叉盤問時一度激動落淚，坐在被告席的川普則面無表情。

「封口費」案開審11天以來，希克斯是川普競選團隊當中第一個出庭作證的成員。

路透社報導，川普在2016年選前倒數幾周有多件負面桃色新聞曝光，希克斯的證詞讓陪審團得以一窺川普競選團隊如何亡羊補牢。

身穿黑色套裝配藍色襯衫的希克斯，在證人席上開口首先說道：「我真的很緊張。」

希克斯作證時說，2016年11月6日投票日之前4天，她向川普報告說，華爾街日報將刊登有關丹尼爾斯緋聞的報導。當時身為川普競選團隊新聞秘書的希克斯說，川普想要確定她將對外界否認任何緋聞消息。

希克斯說，川普不希望妻子梅蘭妮亞(Melania)看到新聞報導，某些傳聞還說川普與前任「花花公子」玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)也有地下情。對於丹尼爾斯、麥克道格的關係，川普均予否認。

希克斯作證時說，川普很擔心妻子如何看待緋聞報導，因此要求她在消息見報的當天早晨，確保不會有報紙送到家裡。

檢方指出，川普付13萬元「封口費」給丹尼爾斯，讓緋聞沒有曝光，否則消息傳出可能影響選民投票，思考要投給共和黨候選人川普還是民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)。

希克斯指出，川普對她說，律師柯恩(Michael Cohen)「基於善意」而幫忙出面付錢給丹尼爾斯，以便保護川普免於受到「不實指控」。希克斯說，川普的描述與她對柯恩為人處事的認知有出入，「我不知道柯恩是個特別善心的人或無私的人」。