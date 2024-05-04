我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

封口費案／川普批庭審是「政治審訊」 不滿前律師偷錄音

編譯俞仲慈／綜合報導
封口費第11天開庭，3日川普仍到庭否認一切指控。(路透)
封口費第11天開庭，3日川普仍到庭否認一切指控。(路透)

川普前總統川普3日利用封口費案午休時間，在社群平台發文痛批庭審是政治審訊，而且對於檢方證人、也是前私人律師柯恩(Michael Cohen)偷錄雙方談話作為證據，也深感不滿。

根據國會山莊報(The Hill)報導，川普在其自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文指控承審法官默欽(Juan Merchan)：「這位腐敗且高度矛盾的法官正竭盡全力，使這次審判盡量充斥色情(as salacious as possible)，儘管這些事情與這起假案無關。」並強調：「默欽想讓此案變成傷害川普的淫穢案，偏偏效果相反。」

封口費案核心是川普2016年大選投票數日前，向成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付13萬元，以阻止雙方不當性關係的秘密被公諸於世，不過川普堅決否認此事。

報導指出，川普之所以發文表達不滿，可能是庭審時，法官默欽允許檢方提起前「花花公子」玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)，據悉在川普入主白宮前，她也與川普維持約十年的長期性關係。

因此2日庭審，代表上述兩位女性收受封口費的律師戴維森(Keith Davidson)被傳喚出庭，不過辯方律師博夫(Emil Bove)盤問時，故意翻出戴維森曾因與名人打交道、受到勒索調查的紀錄，企圖削弱其證詞可信度。

而且當天庭審，檢方播放另一位證人柯恩提供2016年9月間，與川普協商麥克道格封口費的有關的秘密錄音，可以聽到川普當時詢問協議金額並問道：「1-50(one-fifty)?」也就是15萬元之意。

這段錄音檔曝光，讓川普隔天在「真實社群」發文表達不滿並提出質疑：「有利於我的案情(錄音)被切斷，對我有利的前半段被切斷，為什麼會被切斷？」

鑑識專家道斯(Doug Daus)被傳喚出庭時表示，柯恩的秘密錄音顯然是在接到電話後被切斷，不過他在接受辯方律師盤問時也承認，鑑識分析沒有發現該通電話的實際記錄。

川普 白宮 投票

上一則

川普周末佛州募款亮相副手？共和黨策士：主要為吸金

下一則

封口費案／希克斯曾是川普最忠心的守門人 如今變關鍵證人

延伸閱讀

川普媒體集團會計公司 遭控大規模詐騙

川普媒體集團會計公司 遭控大規模詐騙
川普醞釀要求盟邦將國防預算GDP占比由2%提高至3% 援烏款項另計

川普醞釀要求盟邦將國防預算GDP占比由2%提高至3% 援烏款項另計
川普媒體集團會計公司遭證管會指控大規模詐騙

川普媒體集團會計公司遭證管會指控大規模詐騙
川普律師：艷星前律師討封口費 行為近乎勒索

川普律師：艷星前律師討封口費 行為近乎勒索

熱門新聞

知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
（取自X平台）

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

2024-04-30 17:36
拜登(右)總統在日本首相岸田文雄(左)訪美之際，與日相一同召開記者會，(歐新社)

CNN：拜登批日本「仇外」

2024-05-02 09:49
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

2024-04-28 21:39

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑