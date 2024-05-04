封口費案／川普批庭審是「政治審訊」 不滿前律師偷錄音

封口費第11天開庭，3日川普仍到庭否認一切指控。(路透)

川普 前總統川普3日利用封口費案午休時間，在社群平台發文痛批庭審是政治審訊，而且對於檢方證人、也是前私人律師柯恩(Michael Cohen)偷錄雙方談話作為證據，也深感不滿。

根據國會山莊報(The Hill)報導，川普在其自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文指控承審法官默欽(Juan Merchan)：「這位腐敗且高度矛盾的法官正竭盡全力，使這次審判盡量充斥色情(as salacious as possible)，儘管這些事情與這起假案無關。」並強調：「默欽想讓此案變成傷害川普的淫穢案，偏偏效果相反。」

封口費案核心是川普2016年大選投票 數日前，向成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付13萬元，以阻止雙方不當性關係的秘密被公諸於世，不過川普堅決否認此事。

報導指出，川普之所以發文表達不滿，可能是庭審時，法官默欽允許檢方提起前「花花公子」玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)，據悉在川普入主白宮 前，她也與川普維持約十年的長期性關係。

因此2日庭審，代表上述兩位女性收受封口費的律師戴維森(Keith Davidson)被傳喚出庭，不過辯方律師博夫(Emil Bove)盤問時，故意翻出戴維森曾因與名人打交道、受到勒索調查的紀錄，企圖削弱其證詞可信度。

而且當天庭審，檢方播放另一位證人柯恩提供2016年9月間，與川普協商麥克道格封口費的有關的秘密錄音，可以聽到川普當時詢問協議金額並問道：「1-50(one-fifty)?」也就是15萬元之意。

這段錄音檔曝光，讓川普隔天在「真實社群」發文表達不滿並提出質疑：「有利於我的案情(錄音)被切斷，對我有利的前半段被切斷，為什麼會被切斷？」

鑑識專家道斯(Doug Daus)被傳喚出庭時表示，柯恩的秘密錄音顯然是在接到電話後被切斷，不過他在接受辯方律師盤問時也承認，鑑識分析沒有發現該通電話的實際記錄。