我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元

南加男搶劫取款機 落網時在玩老虎機

「不付錢的盟友要靠自己」 TIME專訪川普帝王總統夢

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國前總統川普。（美聯社）
美國前總統川普。（美聯社）

時代雜誌（TIME）30日刊出美國前總統川普的專訪內容，討論川普在重返白宮後的施政願景，川普重申不付錢的盟友要靠自己，他揚言坐視俄羅斯侵略北約盟國，從南韓撤回駐紮的美軍，拒絕透露是否捍衛台灣。

雜誌以「如果他贏了的話」當封面報導，彙整對川普的兩次專訪，以及與川普助手多次的對話，勾勒出一個帝王總統的輪廓；時代雜誌將川普的國際政策形容為「交易式孤立主義」（transactional isolationism）。

川普告訴時代雜誌，若美國在歐洲或亞洲的盟友被攻擊，只要他覺得該國對其自身防禦的「付出不夠」，美國就不會出手幫忙。

川普2月底在南卡羅萊納州的競選活動說，「你不付帳，就沒能得到保護，這很簡單。」預告自己當選後，會把北約盟友畫分為付出夠多防衛預算，以及預算不足的兩群，俄羅斯可對後者為所欲為。

川普告訴時代雜誌，這不是隨便說說，「如果你不打算付，那麼你就要靠自己。」川普還說，如果歐洲國家不花錢支持烏克蘭，為何美國要付？比起隔著一個大西洋的美國，歐洲國家受到俄烏戰爭的影響可是大得多。

報導接著提到，美國的亞洲盟友可能也得靠自己了。

台灣外交部長吳釗燮接受紐約時報專訪表示，美國援助烏克蘭對嚇阻北京犯台至關重要；川普告訴時代雜誌，中共領導人要知道「像是那種事並不容易達成」，川普拒絕說明他是否會協助防衛台灣。

川普也說，若南韓不提高駐韓美軍軍費分擔比率，來支持美軍嚇阻北韓金氏政權，美國可以撤軍；他說，4萬名美軍（其實是2.85萬人）身陷危險境地，「這不合理，為何我們要保衛某人，而且我們談的是一個超有錢的國家（指南韓）。」

不過，川普對以色列的支持就明快多了，他告訴時代雜誌，若伊朗和以色列爆發衝突，美國會插手；討論到以色列對抗軍事組織哈瑪斯，在加薩走廊殺害超過3萬名巴勒斯坦人，川普說，他要以色列趕快解決這件事，至於是否要扣留美元來迫使以色列逐步結束軍事行動，川普沒有回答。

此外，川普2月接受福斯新聞網專訪透露，上台之後將對中國大陸商品再次加徵關稅，稅率可能超過60%。

時代雜誌報導，川普考慮強化其保護主義的貿易政策，包含對所有進口美國的商品課徵超過10%的關稅，針對特定中國大陸商品，關稅稅率可能高達100%；川普說，這些關稅可以讓美國經濟擺脫外國製造的控制，並刺激本土產業發展。

雜誌形容，川普還是川普，有著相同的目標和抱怨，但是他個人越發獨斷自信，川普提到自己初到白宮孤立無援，如今則是他說了算，他身邊的策士越發忠誠，準備好實現川普的政策。

川普 以色列 關稅

上一則

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

下一則

圖輯／哥大示威學生 鎖住漢彌爾頓大樓

延伸閱讀

川普獲准出席小兒子拜倫高中畢業典禮 法官放行

川普獲准出席小兒子拜倫高中畢業典禮 法官放行
川普違反噤言令 「封口費」法官開罰9000元

川普違反噤言令 「封口費」法官開罰9000元
「不能挑個小狗殺手」 傳南達科他州州長「沒機會」當川普搭檔了

「不能挑個小狗殺手」 傳南達科他州州長「沒機會」當川普搭檔了
各國遣使急探川普外交政策 英國最積極

各國遣使急探川普外交政策 英國最積極

熱門新聞

大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
圖為試圖從墨西哥邊境進入美國的移民隊伍。(歐新社)

110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

2024-04-23 12:07
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

2024-04-28 21:39

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
規模大到引發國安考量 國會議員想拆分「聯合健保」

規模大到引發國安考量 國會議員想拆分「聯合健保」