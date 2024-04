「不能挑個小狗殺手」 傳南達科他州州長「沒機會」當川普搭檔了

南達科他州 州長諾姆(Kristi Noem)在即將出版的新書自曝,曾開搶打死自己養的狗,接近前總統川普 的消息人士告訴紐約郵報,諾姆「沒機會」成為川普的競選搭檔了。

紐郵29日報導,川普的一位盟友表示,對於諾姆在新書《不走回頭路》(暫譯)的說法,競選團隊感到「迷惑不解」。雖然外界普遍預測諾姆在川普競選搭檔決選名單上,但該人士表示,「她本來不太可能被選為副總統,但還有機會。在這件事之後,就不可能了」。

衛報披露《不走回頭路》殺狗與殺山羊情節摘錄後,諾姆兩度在社群媒體 X發文辯解,但前述消息人士指出,外界至今仍記得2012年共和黨總統提名人羅姆尼1983年出遊時,將寵物狗放在旅行車車頂狗籠。

該人士說,「川普不見得是愛狗人士,但我覺得他懂,出於很明顯的原因,搭檔不能挑一個小狗殺手」。

另一位消息人士透露,川普「非常喜歡克莉絲蒂(諾姆)」,但「聽到『狗』的故事時很失望」,接著稱「這肯定沒有提升她的機會,但尚未就任何副總統候選人做出決定」。川普競選團隊和諾姆辦公室都沒有立即回應查詢。

I can understand why some people are upset about a 20 year old story of Cricket, one of the working dogs at our ranch, in my upcoming book — No Going Back. The book is filled with many honest stories of my life, good and bad days, challenges, painful decisions, and lessons…