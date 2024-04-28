「八卦之王」裴克爾幫壓醜聞修理政敵 成川普最擔心的證人

前小報發行人裴克爾被喻為川普在封口費案裡最擔心的證人。（美聯社）

直到22日早上前，川普 和裴克爾間的互利共生還天衣無縫：川普靠「八卦新聞之王」裴克爾排除入主白宮障礙，搓掉外遇醜聞，捏造假新聞打擊政敵。裴則獲川普有關商業投資建議。

1980年代末期兩人初識在川普佛州海湖莊園。1990年代中期搞房地產的川普在紐約剛闖出名號，想躋身上流社會。裴克爾時任發行人的八卦周刊「國家詢問報」專爆名流緋聞，也需川普這樣的消息來源。

川、裴不僅是工作上的關係。裴克爾常搭川普專機，和川普子女穿梭於紐約和佛州寓所。2005年川普迎娶梅蘭妮亞，裴是座上賓。

2015年川普宣布投入共和黨總統初選後，找來律師柯恩和裴克爾在川普大樓開會，裴同意擔任川普耳目，封殺有關不利川普的消息，捏造並誇大政敵傳聞。

2016大選時民主黨候選人希拉蕊．柯林頓及其夫婿頻成為封面人物，但千篇一律是捏造誇大的負面新聞。川普投入黨內初選後，支持率高的幾個對手輪流遭周刊修理。

外科醫師卡森被譏為「菜」刀、聯邦參議員魯比歐是私生子、其同僚克魯茲有五段婚外情，父親還跟暗殺甘迺迪的奧斯華有關聯！極盡荒謬汙衊之能事。

川普的黑資料則更多。柯恩代表他以空殼公司名義付錢讓對方封口，裴克爾取得獨家新聞權後將新聞壓下，確認川普醜聞不會曝光。曾與川普有染的AV女優和「花花公子」玩伴女郎，各獲13萬與15萬元封口費，連門房也拿到3萬元。

檢方稱這種搓掉新聞的手法為catch and kill，由裴克爾先付錢給川普的緋聞對象，柯恩再向川普請款，並以代墊律師費名義作帳。裴在法庭抱怨，川普給錢不乾脆，所以他只接受委託三次，還辯稱純粹基於交情，保護川普家族。但檢方認定封口費不是一般商業行為，涉嫌干預大選結果。

想勒索貝佐斯 踢到鐵板

川普與A版女星「暴風女丹尼爾斯」的一夜情是2006年，而他那時已婚。川、丹的交易關係是官司核心，川普律師詰問裴克爾，幫名流搓掉新聞是不是川普獨享的服務？裴答道，加州前州長阿諾史瓦辛格和前高球天王老虎伍茲都有分。

裴克爾跟檢方達成協議，用作證交換不起訴。MSNBC稱，裴是川普最擔心的證人。裴站上證人席時，無精打采的川普突正襟危坐，專心聆聽，但兩人避免目光交集。

但夜路走多，總會遇到鬼。2019年該周刊宣稱握有亞馬遜創辦人貝佐斯婚外情證據。貝佐斯是華盛頓郵報老闆，華郵 嚴格監督川普施政，早跟白宮不對盤。周刊原想藉不雅照勒索，逼他下令華郵停止調查周刊母公司AMI，不料貝佐斯主動公開自己遭勒索。自1999年起擔任AMI執行長的裴克爾即被開除。

出事前，美國聯邦傳播委員會曾調查該周刊處理新聞的方式，柯恩安撫裴克爾稱，時任司法部長塞申斯完全聽命於老闆(川普)，安啦！