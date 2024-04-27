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能否打敗川普？ 拜登從沮喪變自信

編譯廖振堯／綜合26日電
拜登總統。(美聯社)
拜登總統。(美聯社)

拜登總統幾個月來一直私下抱怨他在選民眼中地位下降，有時甚至演變成遷怒於幕僚或助理，並抱怨人們沒有看到他任內取得的的成就，包括經濟正向發展、兩黨基礎建設立法。不過三名知情人士透露，拜登過去幾周信心大增，表達他11月將贏得大選。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，知情人士稱拜登情緒轉變一定程度上是基於最近的民調，顯示他對上川普的支持率上升；此外他頻繁前往戰場州、一些尚未支持他的民主黨同僚看在候選資格上歸隊，都讓拜登受到鼓舞。拜登也從一些競選具體指標得到信心，如開設愈來愈多競選辦公室、雇用人手，以及擴大小額募款活動的成功。

最近的一些公開言論似乎也能見到拜登私下信心大增的跡象，嘲笑川普民事判決中難獲保證金、在庭審中瞌睡，甚至嘲笑了他的頭髮。NBC本周的最新民調中，拜登的整體支持率從1月的37%上升至42%，主要來自核心民主黨選民，但年輕選民、拉丁裔和獨立選民仍需拉攏。

拜登的一名助手透露，總統信心大增是從上個月的國情咨文演說受到民主黨選民好評開始；同時總統也看好未來六個月的競選計畫，「我們認為這是一場非常勢均力敵的競選，不到最後一刻不知贏家。」另一位熟悉拜登私下評論的人士表示「他只是認為自己會贏」。拜登不一定會點出具體的事情來解釋為什麼他相信自己會贏，兩位熟悉他言論的人士透露他有時會告訴身邊的人「我就是感覺到了」。

與此同時川普近幾周充滿挑戰，除了纏身的官司，他在墮胎問題的立場也遭到共和黨選民抵制。但拜登的樂觀心情可能很快受挫，因為當前左右選情的一些關鍵議題幾乎都不是他能控制的：通膨依然偏高；南部邊境安全仍令民眾擔憂；全國反以色列情緒持續增長，數月來也未能達成停火協議，與年輕選民漸行漸遠；還有81歲高齡帶來的種種疑慮。

拜登的一位顧問表示這場選戰如此膠著，沒有人天真地期待結果，但總統團隊感覺到「競選活動終於取得進展」。

拜登 民主黨 川普

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