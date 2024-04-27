封口費案／裴克爾：川普感謝我幫忙隱匿2件私事

封口費案傳喚第二名證人川普前助理葛拉夫。（路透）

前總統川普 的封口費案，26日辯方繼續盤問檢方第一位證人、國家詢問報(National Enquirer)前發行人裴克爾(David Pecker)以及另外兩證人，辯方針對裴克爾證詞進行攻擊，試圖抨擊證詞的可信度，以反駁檢方的指控。

根據美聯社報導，辯方律師企圖證明川普進行的任何交易都是為保護自己與家人的名譽而非競選活動，並證明國家詢問報早在2015年8月涉及封口費案的關鍵會議前，就散播當時民主黨 總統候選人喜萊莉 ‧柯林頓(Hillary Clinton)的負面報導。

在那次會議上，裴克爾表示，他告訴川普和其私人律師柯恩(Michael D. Cohen)，可成為競選團隊耳目，只要傳出川普負面消息，會立刻通報柯恩採取行動。

不過辯方律師博夫(Emil Bove)盤問時，裴克爾強調在當時沒有提到「壓新聞」(catch-and-kill)一詞，也沒有討論支付封口費；根據裴克爾的證詞，所謂的「壓新聞」，就是由國家詢問報出面買下故事版權，讓真相永遠不見天日。

博夫也向裴克爾盤問2018年向聯邦檢察官所做的陳述，並指控證詞前後「不一致」；裴克爾表示，2017年川普上任後曾感謝他協助隱匿兩件私事，但博夫當庭宣讀文件，卻是裴克爾與川普會面時，川普沒有表達任何感謝，博夫反問：「這又是一個錯誤嗎？」但裴克爾堅持自己的證詞無誤：「我知道真相是什麼。」

檢方則質疑川普與國家詢問報處理負面消息的方式並不稀奇，但裴克爾指出，之前並沒有代表川普和消息來源打交道，也沒有允許政治人士接觸報社內部決策，他說：「這是唯一的一次。」

第二位出庭證人是為川普工作34年的羅娜‧葛拉夫(Rhona Graff)，她1987年為川普工作並於2021年4月離職，堪稱川普得力助手。

葛拉夫作證指出，是自己將成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)和前「花花公子」玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)的聯絡資料，加入川普集團電腦系統；記得在川普大樓接待區見過丹尼爾斯，但確實日期不清楚，同時指出川普從未使用過電腦。

檢方傳喚的第三位證人是銀行家法羅(Gary Farro)，他在庭上坦承協助柯恩為Essential Consultants LLC開立帳戶，以便向丹尼爾斯支付封口費，法羅表示，柯恩讓他相信該帳戶是用於房地產諮詢業務。