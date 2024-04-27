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封口費案／川普抱怨無法陪妻子過生日、法庭冷氣開太強

記者顏伶如／綜合報導
川普第二次抱怨法院的冷氣太冷。法官默欽表示設備老舊，不是太悶就是太冷，只能選擇後者。（歐新社）
川普第二次抱怨法院的冷氣太冷。法官默欽表示設備老舊，不是太悶就是太冷，只能選擇後者。（歐新社）

前總統川普26日出庭之前對媒體簡短發言表示，要祝妻子梅蘭妮亞(Melania)生日快樂，但因為要面對「遭到動手腳」(rigged)的訴訟而無法陪妻子過生日。

福斯新聞網(Fox News)報導，川普26日進入法院之前對媒體說：「我想要祝福我的妻子梅蘭妮亞生日快樂。如果能陪她當然很棒，不過我必須為了遭到動手腳的訴訟上法院。」

他表示，在法庭上一切程序進行都相當順利，訴訟應該要畫下句點。川普遭控2016年總統大選之前付「封口費」給緋聞對象時偽造商業紀錄，遭紐約檢察官刑事起訴。

川普說：「我覺得法官永遠不允許訴訟以正面方式落幕，他這個人非常複雜。」

對於25日最高法院針對川普遭控推翻2020年大選結果展開言詞辯論庭，川普則說，辯護律師表現可圈可點。

他說：「昨晚(25日)我聽了言詞辯論，我覺得很棒，我覺得大法官的提問都很棒。所有總統都應該享有豁免權，這跟我並無關係。」

川普表示，開庭結束便將回到佛羅里達州陪伴妻子。

報導指出，川普對於法庭「低溫酷冷」再度提出抱怨，並說冷氣開太強是故意的。

川普律師曾經詢問法官默欽(Juan Merchan)是否能對法庭溫度做過調整，但遭默欽拒絕。默欽上周為了法院設施老舊而致歉，並說明溫度設定只有兩種模式：極冷或悶熱，如此情況下寧可選擇前者。

川普 梅蘭妮亞 低溫

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