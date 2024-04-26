我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

封口費案／小報發行人作證多次提及 川普親信恐懼他發怒

編譯盧炯燊／綜合26日電
川普25日繼續在封口費案出庭，另在華府的最高法院，大法官也正聽取他推翻選舉案的辯論。（歐新社）
川普25日繼續在封口費案出庭，另在華府的最高法院，大法官也正聽取他推翻選舉案的辯論。（歐新社）

AMI集團(American Media Inc.)旗下小報「國家詢問報」(National Enquirer)前發行人裴克爾(David Pecker)26日繼續在前總統川普「封口費」案作證，他多次提及，川普周圍的人是如何對他的怒火感到恐懼。

裴克爾作證時，最少三次提及川普的私人律師柯恩(Michael D. Cohen)曾警告他，如果不按照川普的要求去做，「老闆」(川普)是會非常生氣。

媒體留意到，當裴克爾談到川普的脾氣時，眼睛一直盯著證物及檢察官，在法庭上沒有看川普一眼。

而川普在裴克爾作證時顯得很平靜，就跟之前審訊的大部分時間一樣。不過有一次，他向旁邊的律師做了個手勢，並將雙臂交叉在胸前。

在2016年總統選舉期間，裴克爾與柯恩往來頻繁，主要是商討及制定策略，如何在11月投票前消除不利川普的新聞。

在敦促裴克爾消除這些不利新聞時，柯恩經常提及川普動輒動怒，作為他必須按照川普要求去做的理由。

此案涉及「花花公子」玩伴女郎出身的女星麥克道格(Karen McDougal)，她聲稱與川普有染，並且從「國家詢問報」母公司AMI集團獲得15萬元作為封口費。

裴克爾作證時說，他當時擔憂這個交易會有潛在的非法影響，但當時柯恩警告他，「(若不按要求行事)老闆會對你非常生氣」。

另外，裴克爾在提到支付12萬元給成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)時說，柯恩最初不願支付這筆封口費，但裴克爾警告柯恩，為免川普的怒火，他應該支付這筆費用。

當時裴克爾向柯恩說，「如果你不這樣做，而且事情傳出去了，我相信老闆會對你非常生氣。」最終說服了柯恩達成這個交易。

眾所周知川普脾氣之大，動輒動怒，他任內曾任梅蘭妮亞新聞秘書的葛瑞珊(Stephanie Grisham)，曾出版了一本書，描述了川普發脾氣時非常恐怖。

川普 葛瑞珊 梅蘭妮亞

上一則

溫斯坦案Q&A 一文看懂為何被案件推翻、未來發展

下一則

溫斯坦定罪被推翻 輿論激憤：有錢人享有不同規則

延伸閱讀

涉2020假選舉人陰謀案 川普幕僚遭起訴 包括朱利安尼

涉2020假選舉人陰謀案 川普幕僚遭起訴 包括朱利安尼
拜登簽TikTok禁令 周受資堅守不退「能贏法律戰」 川普態度翻轉

拜登簽TikTok禁令 周受資堅守不退「能贏法律戰」 川普態度翻轉
WSJ：川普「改造」最高院 送進3保守派大法官 仍難獲偏袒

WSJ：川普「改造」最高院 送進3保守派大法官 仍難獲偏袒
各國回防川普2.0 日派前御用口譯套交情、南韓顧忌拜登暗中找說客

各國回防川普2.0 日派前御用口譯套交情、南韓顧忌拜登暗中找說客

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運，此舉將大幅加快TikTok擺脫中國所有權控制。（路透）

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

2024-04-20 22:08
3000萬嬰兒潮世代今年進入退休高峰，恐衝擊經濟。(歐新社)

3000萬人…嬰兒潮世代今年迎來退休高峰 2/3財務未準備好

2024-04-21 02:26
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
圖為試圖從墨西哥邊境進入美國的移民隊伍。(歐新社)

110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

2024-04-23 12:07

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點