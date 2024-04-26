封口費案／小報發行人作證多次提及 川普親信恐懼他發怒

川普25日繼續在封口費案出庭，另在華府的最高法院，大法官也正聽取他推翻選舉案的辯論。（歐新社）

AMI集團(American Media Inc.)旗下小報「國家詢問報」(National Enquirer)前發行人裴克爾(David Pecker)26日繼續在前總統川普 「封口費」案作證，他多次提及，川普周圍的人是如何對他的怒火感到恐懼。

裴克爾作證時，最少三次提及川普的私人律師柯恩(Michael D. Cohen)曾警告他，如果不按照川普的要求去做，「老闆」(川普)是會非常生氣。

媒體留意到，當裴克爾談到川普的脾氣時，眼睛一直盯著證物及檢察官，在法庭上沒有看川普一眼。

而川普在裴克爾作證時顯得很平靜，就跟之前審訊的大部分時間一樣。不過有一次，他向旁邊的律師做了個手勢，並將雙臂交叉在胸前。

在2016年總統選舉期間，裴克爾與柯恩往來頻繁，主要是商討及制定策略，如何在11月投票前消除不利川普的新聞。

在敦促裴克爾消除這些不利新聞時，柯恩經常提及川普動輒動怒，作為他必須按照川普要求去做的理由。

此案涉及「花花公子」玩伴女郎出身的女星麥克道格(Karen McDougal)，她聲稱與川普有染，並且從「國家詢問報」母公司AMI集團獲得15萬元作為封口費。

裴克爾作證時說，他當時擔憂這個交易會有潛在的非法影響，但當時柯恩警告他，「(若不按要求行事)老闆會對你非常生氣」。

另外，裴克爾在提到支付12萬元給成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)時說，柯恩最初不願支付這筆封口費，但裴克爾警告柯恩，為免川普的怒火，他應該支付這筆費用。

當時裴克爾向柯恩說，「如果你不這樣做，而且事情傳出去了，我相信老闆會對你非常生氣。」最終說服了柯恩達成這個交易。

眾所周知川普脾氣之大，動輒動怒，他任內曾任梅蘭妮亞 新聞秘書的葛瑞珊 (Stephanie Grisham)，曾出版了一本書，描述了川普發脾氣時非常恐怖。