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豁免權案辯論／自由派大法官：川普說詞將造出無法無天國王

記者顏伶如／綜合報導
一名反川者在最高法院外抗議，指陰謀推翻選舉結果就是明確的犯罪。（美聯社）
一名反川者在最高法院外抗議，指陰謀推翻選舉結果就是明確的犯罪。（美聯社）

前總統川普以絕對豁免權(absolute immunity)做為遭到推翻2020年大選結果刑事起訴的辯護，三位自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)、凱根(Elena Kagan)及傑克森(Ketanji Brown Jackson)25日在言詞辯論時表現不以為然，認為川普說詞恐將因此產生「無法無天的國王」。凱根(Elena Kagan)發言時說：「制憲先賢並沒有把豁免條款放進憲法當中，若要納入憲法，他們完全知道要怎麼做。」

凱根指出，制憲先賢用意就是要抵抗自稱凌駕法律之上的君主，總統不應該凌駕於法律之上，這不就是重點之所在嗎？」

川普辯護律師沙爾(John Sauer)則說，憲法設計是建立對總統的制衡，並未描述應該用什麼形式對總統提出刑事起訴。

保守派大法官擔心，如果做出對川普不利的判決，可能導致未來總統職權永久受限，自由派大法官則憂心，賦予川普重大豁免權將助長一股不顧後股的新型總統犯罪。

自由派大法官花了許多時間對川普絕對豁免權立場的潛在影響為何質問川普律師。

凱根詢問的假設狀況是，如果總統下令軍隊策動政變將面臨如何後果，根據川普論述是否將面臨起訴。沙爾回答表示，總統首先將面臨彈劾，彈劾成立之後才會面臨刑事起訴。

凱根追問，如果總統是在任期尾聲的最後幾天下令軍隊政變，國會並沒有足夠時間提出彈劾或裁定彈劾成立，又該如何。凱根問道：「你的意思是說，這也算是公務行為(official act)？應該享受豁免？」

沙爾回答，若以川普論述來看，的確應該享受豁免。凱根說：「如果是這樣，聽起來滿糟糕的，不是嗎？」

傑克森說，擔心川普辯駁將讓總統凌駕於法律之上。她說：「如果不必擔心遭到刑事起訴，還有什麼能夠阻止總統為所欲為呢？」

薩多馬友詢問川普律師，如果前任總統利用職權謀取「個人利益」(personal gain)而不是從事公務行為，是否可以免遭起訴，例如下令暗殺政治對手。沙爾則說行動屬於公務行為。

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