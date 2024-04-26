豁免權案辯論／保守派大法官：前總統需某種程度免責權

大法院正反意見並陳，傾向總統不享有全部的豁免權，但也意味擁有部分的豁免。（美聯社）

前總統川普 面對企圖推翻2020年大選結果的聯邦刑事起訴，辯護理由是身為卸任總統理應享有接近絕對豁免權(near-absolute immunity)，外界認為川普辯詞站得住腳的機會渺茫，實際用意只是為了拖延審理程序。不過，多位保守派大法官 25日在言詞辯論庭上，卻傾向支持需要保有某種程度的免責權，大法官發言提到對於判決的長遠影響感到憂心，例如未來可能出現卸任總統因為執政期間的公務行為而遭司法究責。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)指出，如果禁止卸任總統享有豁免權，和平轉移政權恐將生變，因為敗選後即將下台的總統若擔心日後將遭到政敵起訴，當然不甘心以和平方式交出政權。

「檢察官開口，三明治都能起訴」

特別檢察官主張，刑事司法系統有充足的保護機制，能夠避免出現濫訴。然而，多名保守派大法官並不接受如此說法。

首席大法官羅伯茲 (John G. Roberts)便說：「你知道在許多案例中，檢察官讓陪審團做出起訴決議有多容易嗎? 在某些情況下，純粹依賴檢察官的誠信或許還是不夠。」

聯邦檢察官出身的艾里托引述常用比喻說道，只要檢察官開口要求，大陪審團連火腿三明治都能起訴。他也說，歷史上有多起案例關於司法部官員瀆職的案例，利用公職身分從事不法。

羅伯茲提議發回上訴法院更審

羅伯茲在發言中對華府聯邦上訴法院拒絕川普豁免主張的裁決提出批評，如果羅伯茲的意見獲得多數大法官支持而成為多數決議，川普的干預大選開庭時程將一路拖到2024年大選過後。

羅伯茲指出，今年2月上訴法院裁決重點基本上認為「前任總統可以被起訴的原因是已經被起訴了」。羅伯茲說，這種說法根本是循環論證(circular reasoning)，「讓我感到憂心」。

接下來羅伯茲拋出的提議，可能讓全案變得更加複雜、耗時，而不是化繁為簡。他說：「現在大家都知道許多情況下檢察官讓大陪審團決議起訴有多容易了，為什麼我們不把案件發回上訴法院更審，或者發表意見書清楚說明法律規定其實並非如此？」