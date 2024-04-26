推翻大選案 大法官遲未裁決 川普有望拖延成功

川普律師沙爾（右立者）主張總統享有完全刑事豁免權，大法官意見則不一致。該案對11月的總統大選將有關鍵影響。（美聯社）

最高法院25日聽取有關前總統川普 被控密謀推翻2020年總統選舉結果案可否免遭起訴的辯論；多數大法官 似乎不接受「總統享有絕對豁免權」的主張，但也對特別檢察官對川普提出的推翻大選指控持保留態度。儘管最高法院可能駁回「川普干預選舉不該被起訴」的主張，但審判若因此拖到11月大選後才舉行，川普仍將從中獲益。

總統享有絕對豁免權？大法官持疑

這是最高法院首次針對川普刑事控案進行審議，在超過2個半小時的言詞辯論中，包括首席大法官羅伯茲 (John Roberts)在內的五名大法官，似不接受總統享有絕對豁免權主張。但羅伯茲等大法官也建議，特別檢察官史密斯(Jack Smith)指控川普密謀推翻2020年選舉訴訟案開審前，川普豁免權案須先發回下級法院做出裁決，才能開始審判。

羅伯茲表示，他對聯邦上訴法院做出不利川普的推理，感到不滿。

做出裁決時機 可能與結果一樣重要

美聯社指出，最高法院做出裁決的時機，可能與裁決結果一樣重要。川普身為2024年共和黨總統候選人，力圖將審判延至選後；大法官越晚做出決定，他拖延成功可能性就越大。由於九名大法官對此案積極提問，許多人初步認為，最高法院不會迅速做出決定。

川普在總統任內任命三名保守派最高法院大法官，其中兩位—戈薩奇（Neil Gorsuch）和卡瓦諾（Brett Kavanaugh）25日表示，前任總統在此案可能享有一定豁免權，下級法院可能必須弄清楚這是否適用於川普。此舉可能進一步延遲審判。

但川普任命的另一位保守派法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett) 似乎不太接受川普律師沙爾 (D. John Sauer) 提出的論點。川普律師辯稱，前總統有權對其官方行為享有絕對豁免權；否則，出於政治動機對前任總統的起訴將成為常態；總統若擔心刑事指控，將無法發揮三軍統帥功能。

在25日最高法院開始聽取對川普是否擁有刑事豁免權的言詞辯論之際，一群抗議民眾在紐約高等法院外呼籲無人可以凌駕法律之上。（歐新社）

「起草憲法者從未想讓總統凌駕法律之上」

史密斯團隊表示，起草憲法者從未打算讓總統凌駕於法律之上；更何況，川普被控的行為，包括參與招募搖擺州假選舉人的陰謀計畫等，絕非總統官方職責。史密斯團隊要求迅速解決此案。最高法院通常會在六月底發布最後裁決。

川普是美國首位被控犯下刑事犯罪的前總統；他目前面臨四樁刑事控案。