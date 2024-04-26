我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平今天見布林肯 中國官媒證實

PG&E利潤漲 執行長稱民眾帳單有望跌價

推翻大選案 大法官遲未裁決 川普有望拖延成功

記者胡玉立／綜合報導
川普律師沙爾（右立者）主張總統享有完全刑事豁免權，大法官意見則不一致。該案對11月的總統大選將有關鍵影響。（美聯社）
川普律師沙爾（右立者）主張總統享有完全刑事豁免權，大法官意見則不一致。該案對11月的總統大選將有關鍵影響。（美聯社）

最高法院25日聽取有關前總統川普被控密謀推翻2020年總統選舉結果案可否免遭起訴的辯論；多數大法官似乎不接受「總統享有絕對豁免權」的主張，但也對特別檢察官對川普提出的推翻大選指控持保留態度。儘管最高法院可能駁回「川普干預選舉不該被起訴」的主張，但審判若因此拖到11月大選後才舉行，川普仍將從中獲益。

總統享有絕對豁免權？大法官持疑

這是最高法院首次針對川普刑事控案進行審議，在超過2個半小時的言詞辯論中，包括首席大法官羅伯茲(John Roberts)在內的五名大法官，似不接受總統享有絕對豁免權主張。但羅伯茲等大法官也建議，特別檢察官史密斯(Jack Smith)指控川普密謀推翻2020年選舉訴訟案開審前，川普豁免權案須先發回下級法院做出裁決，才能開始審判。

羅伯茲表示，他對聯邦上訴法院做出不利川普的推理，感到不滿。

做出裁決時機 可能與結果一樣重要

美聯社指出，最高法院做出裁決的時機，可能與裁決結果一樣重要。川普身為2024年共和黨總統候選人，力圖將審判延至選後；大法官越晚做出決定，他拖延成功可能性就越大。由於九名大法官對此案積極提問，許多人初步認為，最高法院不會迅速做出決定。

川普在總統任內任命三名保守派最高法院大法官，其中兩位—戈薩奇（Neil Gorsuch）和卡瓦諾（Brett Kavanaugh）25日表示，前任總統在此案可能享有一定豁免權，下級法院可能必須弄清楚這是否適用於川普。此舉可能進一步延遲審判。

但川普任命的另一位保守派法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett) 似乎不太接受川普律師沙爾 (D. John Sauer) 提出的論點。川普律師辯稱，前總統有權對其官方行為享有絕對豁免權；否則，出於政治動機對前任總統的起訴將成為常態；總統若擔心刑事指控，將無法發揮三軍統帥功能。

在25日最高法院開始聽取對川普是否擁有刑事豁免權的言詞辯論之際，一群抗議民眾在紐...
在25日最高法院開始聽取對川普是否擁有刑事豁免權的言詞辯論之際，一群抗議民眾在紐約高等法院外呼籲無人可以凌駕法律之上。（歐新社）

「起草憲法者從未想讓總統凌駕法律之上」

史密斯團隊表示，起草憲法者從未打算讓總統凌駕於法律之上；更何況，川普被控的行為，包括參與招募搖擺州假選舉人的陰謀計畫等，絕非總統官方職責。史密斯團隊要求迅速解決此案。最高法院通常會在六月底發布最後裁決。

川普是美國首位被控犯下刑事犯罪的前總統；他目前面臨四樁刑事控案。

川普 大法官 羅伯茲

上一則

發回再審 好萊塢大亨溫斯坦性侵案 定罪被推翻

下一則

美國將從非洲查德撤軍 俄羅斯勢力恐再擴大

延伸閱讀

涉2020假選舉人陰謀案 川普幕僚遭起訴 包括朱利安尼

涉2020假選舉人陰謀案 川普幕僚遭起訴 包括朱利安尼
拜登簽TikTok禁令 周受資堅守不退「能贏法律戰」 川普態度翻轉

拜登簽TikTok禁令 周受資堅守不退「能贏法律戰」 川普態度翻轉
企圖推翻大選案 亞利桑納州重罪起訴梅杜斯、朱利安尼等川普盟友

企圖推翻大選案 亞利桑納州重罪起訴梅杜斯、朱利安尼等川普盟友
WSJ：川普「改造」最高院 送進3保守派大法官 仍難獲偏袒

WSJ：川普「改造」最高院 送進3保守派大法官 仍難獲偏袒

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運，此舉將大幅加快TikTok擺脫中國所有權控制。（路透）

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

2024-04-20 22:08
3000萬嬰兒潮世代今年進入退休高峰，恐衝擊經濟。(歐新社)

3000萬人…嬰兒潮世代今年迎來退休高峰 2/3財務未準備好

2024-04-21 02:26
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
圖為試圖從墨西哥邊境進入美國的移民隊伍。(歐新社)

110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

2024-04-23 12:07

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜