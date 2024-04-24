我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國拍板「不賣就禁」 TikTok執行長放話：我們哪也不去

德州大學挺巴學運爆肢體衝突 至少20人被逮

各國回防川普2.0 日派前御用口譯套交情、南韓顧忌拜登暗中找說客

編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普強勢問鼎2024年大選，先前不少因「美國優先」政策吃虧的華府盟友紛紛超前部署，德國、日本、沙烏地阿拉伯、澳洲等均訴諸不同外交手段保衛自身在美國11月大選後的利益。(路透)
美國前總統川普強勢問鼎2024年大選，先前不少因「美國優先」政策吃虧的華府盟友紛紛超前部署，德國、日本、沙烏地阿拉伯、澳洲等均訴諸不同外交手段保衛自身在美國11月大選後的利益。(路透)

隨著美國前總統川普強勢問鼎2024年總統大選，先前不少因「美國優先」政策吃虧的華府盟友紛紛超前部署，德國從搖擺州共和黨人下手祭出魅力攻勢，日本派出川普前球友、已逝日相安倍晉三御用口譯加深交情，南韓則顧忌拜登政府而委由說客探口風，希望了解川普在攸關南韓商界的《降低通膨法》上有何看法，包含墨西哥、澳洲也為了「川普2.0」時代開始動起來。

根據最近民調，川普在搖擺州的表現和篤定角逐連任的拜登不相上下，回鍋白宮的機會大增。

然而，回顧川普在第一任期諸多「美國優先」政策，包含大打貿易戰、動搖國安聯盟關係、打壓移民和退出氣候協定等等，許多吃過虧或引以為戒的各國盟友陸續訴諸不同外交手段，竭力保衛或加強自身在美國11月大選後的利益。

路透採訪華府遍及五大洲主要盟友的外交官員發現，德國積極和搖擺州共和黨人打好關係，強調德國一直以來對美國產業進行大量投資。主導柏林稱作「繞路外交」（bypass diplomacy）的官員林克（Michael Link）透露，確保川普連任後不會對歐盟商品實施報復性關稅十分重要。川普任內曾威脅對德國車業祭出報復性關稅，今年又喊話對所有進口車課徵至少10%關稅。

根據日本官員，作為美國在亞洲最緊密的盟友，日本擔心川普可能恢復貿易保護主義、要求增加對駐日美軍的維持費用，準備派前首相安倍晉三御用口譯員官高尾直（Takao Sunao）強化和川普的接觸；另外，前日相麻生太郎也在23日赴美拜訪川普。

至於因邊境問題和川普多有交鋒的墨西哥，兩名消息人士透露，墨西哥政府已經從川普身邊人下手，希望了解川普在移民、走私毒品和北美自由貿易協議等看法。另外兩名熟知內情人士透露，墨西哥政府看準川普十分重視外交私交，正在考慮根據美國選情決定下一任外交部長人選。

一名常駐華府的前南韓官員透露，拜登政府密切關注外國政府，首爾會希望透過游說公司以「隱密方式」了解川普想法。一名南韓政府官員說，尤其是川普在貿易和投資上的立場，包含拜登時期攸關南韓商界的《降低通膨法》（Inflation Reduction Act）。南韓外交部表示，目前正在合作美國使團為大選及其後續作準備，但否認針對特定候選人延攬說客。

一名常駐澳洲外交消息人士說，過去時常批評川普的澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd），私底下努力確保美方對協助澳洲建造一支核子動力潛艦艦隊的承諾不受大選結果破壞。

也有部分外交領袖不怕惹毛拜登，直接聯繫川普。一名知情人士說沙烏地阿拉伯有實際領導人地位的王儲穆罕默德．沙爾曼近來和川普通話。匈牙利總理和波蘭總統近幾周也和川普見過面。

川普 南韓 拜登

上一則

夫妻收入近10萬 為何仍過得捉襟見肘？

延伸閱讀

拜登一簽署援外預算 對烏克蘭軍援旋即出庫

拜登一簽署援外預算 對烏克蘭軍援旋即出庫
拜登簽署美援烏克蘭以色列台灣法案 承諾馬上援烏

拜登簽署美援烏克蘭以色列台灣法案 承諾馬上援烏
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立
賓州初選反映 川普不易獲得中間派與獨立選民支持

賓州初選反映 川普不易獲得中間派與獨立選民支持

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運，此舉將大幅加快TikTok擺脫中國所有權控制。（路透）

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

2024-04-20 22:08
通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。(路透)

川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人

2024-04-18 17:37
3000萬嬰兒潮世代今年進入退休高峰，恐衝擊經濟。(歐新社)

3000萬人…嬰兒潮世代今年迎來退休高峰 2/3財務未準備好

2024-04-21 02:26
圖為試圖從墨西哥邊境進入美國的移民隊伍。(歐新社)

110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

2024-04-23 12:07

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜
淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光

淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉