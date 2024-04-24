各國回防川普2.0 日派前御用口譯套交情、南韓顧忌拜登暗中找說客

美國前總統川普強勢問鼎2024年大選，先前不少因「美國優先」政策吃虧的華府盟友紛紛超前部署，德國、日本、沙烏地阿拉伯、澳洲等均訴諸不同外交手段保衛自身在美國11月大選後的利益。(路透)

隨著美國前總統川普 強勢問鼎2024年總統大選，先前不少因「美國優先」政策吃虧的華府盟友紛紛超前部署，德國從搖擺州共和黨人下手祭出魅力攻勢，日本派出川普前球友、已逝日相安倍晉三御用口譯加深交情，南韓 則顧忌拜登 政府而委由說客探口風，希望了解川普在攸關南韓商界的《降低通膨法》上有何看法，包含墨西哥、澳洲也為了「川普2.0」時代開始動起來。

根據最近民調，川普在搖擺州的表現和篤定角逐連任的拜登不相上下，回鍋白宮的機會大增。

然而，回顧川普在第一任期諸多「美國優先」政策，包含大打貿易戰、動搖國安聯盟關係、打壓移民和退出氣候協定等等，許多吃過虧或引以為戒的各國盟友陸續訴諸不同外交手段，竭力保衛或加強自身在美國11月大選後的利益。

路透採訪華府遍及五大洲主要盟友的外交官員發現，德國積極和搖擺州共和黨人打好關係，強調德國一直以來對美國產業進行大量投資。主導柏林稱作「繞路外交」（bypass diplomacy）的官員林克（Michael Link）透露，確保川普連任後不會對歐盟商品實施報復性關稅十分重要。川普任內曾威脅對德國車業祭出報復性關稅，今年又喊話對所有進口車課徵至少10%關稅。

根據日本官員，作為美國在亞洲最緊密的盟友，日本擔心川普可能恢復貿易保護主義、要求增加對駐日美軍的維持費用，準備派前首相安倍晉三御用口譯員官高尾直（Takao Sunao）強化和川普的接觸；另外，前日相麻生太郎也在23日赴美拜訪川普。

至於因邊境問題和川普多有交鋒的墨西哥，兩名消息人士透露，墨西哥政府已經從川普身邊人下手，希望了解川普在移民、走私毒品和北美自由貿易協議等看法。另外兩名熟知內情人士透露，墨西哥政府看準川普十分重視外交私交，正在考慮根據美國選情決定下一任外交部長人選。

一名常駐華府的前南韓官員透露，拜登政府密切關注外國政府，首爾會希望透過游說公司以「隱密方式」了解川普想法。一名南韓政府官員說，尤其是川普在貿易和投資上的立場，包含拜登時期攸關南韓商界的《降低通膨法》（Inflation Reduction Act）。南韓外交部表示，目前正在合作美國使團為大選及其後續作準備，但否認針對特定候選人延攬說客。

一名常駐澳洲外交消息人士說，過去時常批評川普的澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd），私底下努力確保美方對協助澳洲建造一支核子動力潛艦艦隊的承諾不受大選結果破壞。

也有部分外交領袖不怕惹毛拜登，直接聯繫川普。一名知情人士說沙烏地阿拉伯有實際領導人地位的王儲穆罕默德．沙爾曼近來和川普通話。匈牙利總理和波蘭總統近幾周也和川普見過面。