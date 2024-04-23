封口費案開審／檢唸當年「開黃腔」逐字稿 川普面無表情聽

川普22日在庭上當眾聆聽私下開黃腔的談話逐字稿。（路透）

「封口費」案訴訟22日進入開庭陳述(opening statements)程序，檢察官柯朗吉羅(Matthew Colangelo)當庭讀出「接近好萊塢 」(Access Hollywood)娛樂節目錄到前總統川普 私下開黃腔的談話逐字稿(transcript)，包括「身為明星就可以為所欲為」、「抓她們的下體，你想做什麼都可以」等字句。聆聽柯朗吉羅將當年錄音帶內容重現，川普面無表情。

柯朗吉羅說，「接近好萊塢」川普談話錄音檔在選前倒數一個月之際曝光，川普競選團隊為之「天翻地覆」(turned upside down)。

檢方指出，「接近好萊塢」錄音檔曝光的一天後，國家詢問報(National Enquirer)與川普核心圈接洽並告知說，成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)有興趣出售與川普緋聞 的報導版權。

柯朗吉羅說，當時的川普私人律師柯恩(Michael Cohen)與川普商量如何處理，川普堅定表示不希望緋聞消息曝光。

柯朗吉羅指出，「接近好萊塢」錄音檔才剛曝光，緊接著又傳出婚外情消息，對象是成人片女星，對川普選情恐造成重大打擊，柯恩在川普指示下展開磋商，避免美國選民在大選前得知消息。

柯朗吉羅對陪審團說，為了讓付錢給丹尼爾斯的過程變得更難追查，一家空殼公司(shell company)因此設立，柯恩幫忙付錢之後，川普把代墊款項還給柯恩。

柯朗吉羅指出：「柯恩過馬路到對街，以精華顧問公司(Essential Consultants LLC)名字開立銀行戶頭。」他說，柯恩轉帳的13萬1000元來自用房子申請的房屋淨值信用額度(home equity line of credit)，這筆錢轉進空殼公司的帳戶；柯恩隔天把13萬元匯給丹尼爾斯律師，目的是讓她不要洩露緋聞，柯恩的行動目標明確，就是為了影響2016年大選。

他說：「我們將永遠無法知道，當時選情緊繃的情況下，這起事件是否為導致不一樣後果的原因。」

檢方指出，川普上台後曾邀請國家詢問報發行人裴克爾(David Pecker)到白宮以示感謝。